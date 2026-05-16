پویش «اندیشه او زنده است»، به معرفی ۷ عنوان کتاب از منظومه فکری رهبر شهید انقلاب که در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب ارائه و عرضه شده می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پویش «اندیشه او زنده است»، به معرفی ۷ عنوان کتاب از منظومه فکری رهبر شهید انقلاب که برخی از آنها چاپ اول هستند و چند عنوان هم طی یکسال پیش چاپ شده اند می پردازد.

این پویش شامل کتابهای «هندسه نبرد»، «روایت آقا»، «خون دلی که لعل شد»، «مجموعه ۴۰ جلدی ره‌نامه»، «مجموعه ۶ جلدی شرح احادیث»، «در آغوش نیل» و «تربیت کودک» است.

۷ عنوان کتاب از منظومه فکری رهبر شهید انقلاب معرفی شده در این پویش، در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از ۲۶ اردیبهشت تا ۲ خرداد ۱۴۰۵ از طریق پایگاه book.icfi.ir در معرض فروش گذاشته شده است.