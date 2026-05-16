سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شبستر، از کسب رتبه برتر این اداره در جذب حداکثری اعتبارات تسهیلات مشاغل خانگی در میان ادارات شهرستان آذربایجان شرقی خبر داد.

به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ غلامرضا فخر گفت: با همکاری بنیاد‌های حمایتی و بانک‌های عامل، بیش از ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه تولیدات صنایع‌دستی شهرستان در سال ۱۴۰۴ تخصیص یافته است.

وی با اشاره به موفقیت این اداره در جلب اعتبارات حمایتی از مشاغل خانگی حوزه صنایع‌دستی افزود : نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شبستر موفق شد با جذب حداکثری تسهیلات حمایتی در حوزه مشاغل خانگی، رتبه برتر ادارات شهرستان را در سال ۱۴۰۴ کسب کند.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شبستر با تأکید بر نقش صنایع‌دستی در ایجاد اشتغال پایدار، افزود: در راستای حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی شهرستان و با هدف گسترش اشتغال پایدار، بیش از ۱۵ میلیارد تومان اعتبار تسهیلات کم‌بهره با همکاری بنیاد علوی، بنیاد برکت و بانک‌های عامل برای تولیدکنندگان صنایع‌دستی در رشته‌های مختلف طی سال گذشته اختصاص یافت.

وی افزود : این میزان اعتبار با هدف راه‌اندازی یا توسعه بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی انفرادی در رشته‌های گوناگون صنایع‌دستی از جمله سفال، بافت‌های سنتی، منبت، ملیله، طراحی پارچه و سایر رشته‌های بومی شهرستان پرداخت شد که سهم قابل‌توجهی در اشتغال جوانان، زنان خانه‌دار و هنرمندان بومی شهرستان داشته است.

فخر با اشاره به اینکه رویکرد اداره میراث‌فرهنگی شبستر در سال جاری بر محور توسعه متوازن، حمایت هدفمند و توانمندسازی هنرمندان است، گفت : هم‌افزایی میان دستگاه‌های حمایتی به‌ویژه بنیاد علوی و بنیاد برکت، موجب شد روند پرداخت تسهیلات نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته باشد و بخش قابل‌توجهی از طرح‌های صنایع‌دستی در فهرست تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی و خانگی قرار گیرد.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شبستر با تأکید بر اینکه حمایت مالی صرفاً بخشی از فرآیند توسعه صنایع‌دستی است، افزود : در کنار اعطای تسهیلات، اقدامات آموزشی و توانمندسازی شاغلان صنایع‌دستی، معرفی بازار‌های جدید فروش، شرکت در نمایشگاه‌ها و بسترسازی برای فروش اینترنتی نیز در دستور کار مدیریت شهرستان قرار گرفته است تا مسیر تبدیل صنایع‌دستی به فرصت اقتصادی پایدار هموار شود.

وی افزود: نحوه تخصیص اعتبارات بر اساس ظرفیت‌ها و تنوع رشته‌های صنایع‌دستی هر بخش شهرستان طراحی شده است و نظارت بر اجرای طرح‌ها و میزان اثربخشی آنها به‌طور مستمر از سوی کارشناسان در حال انجام است تا از مصرف مؤثر منابع مالی و تحقق اشتغال هدف‌گذاری‌شده اطمینان حاصل شود.

فخر گفت : همکاری نزدیک میان نهاد‌های حمایتی، بانک‌های عامل و دستگاه‌های فرهنگی، زمینه‌ساز تحرک قابل‌توجهی در بخش صنایع‌دستی شهرستان شده و شبستر را به یکی از پایلوت‌های موفق استان در حوزه اشتغال پایدار، احیای هنر‌های سنتی و حمایت از تولیدات خانگی تبدیل کرده است.