به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، در این اطلاعیه آمده است: با توجه به بارش‌های شدید در مناطق بالادست شهرستان، احتمال افزایش حجم آب رودخانه‌ها و بروز سیلاب وجود دارد و از همه شهروندان درخواست می‌شود تا اطلاع ثانوی از تردد، توقف و اتراق در مجاورت رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مسیر‌های عبور آب خودداری کنند.

ضمن اینکه نهاد‌های خدمات رسان و امدادی برای بروز هرگونه حادثه احتمالی در آماده باش کامل هستند، رعایت نکات ایمنی و توجه به هشدار‌های مدیریت بحران می‌تواند از بروز حوادث احتمالی برای شهروندان جلوگیری کند و لازم است شهروندان در این شرایط همکاری لازم را با دستگاه‌های امدادی و خدماتی داشته باشند.

فرمانداری و ستاد مدیریت بحران شهرستان آذرشهر همچنین اعلام کرد: وضعیت بارش‌ها و شرایط رودخانه‌ها به صورت مستمر در حال پایش است و در صورت بروز هرگونه تغییر ،آماده باش کامل وجود دارد و اطلاع‌رسانی لازم به شهروندان صورت خواهد گرفت.