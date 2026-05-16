امام جمعه همدان گفت: روابط عمومیها میتوانند با انعکاس دقیق واقعیتها، از تحریف و جابهجایی حقیقت جلوگیری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ نماینده ولیفقیه در استان همدان در دیدار با روابط عمومیهای دستگاههای اجرایی که به مناسبت روز روابط عمومی برگزار شد، با تأکید بر نقش اثرگذار روابط عمومیها در عرصه تبیین و اقناع افکار عمومی گفت: امروز روابط عمومیها همچون نیروهای مسلح در حوزه قدرت نرم نقشآفرین هستند.
آیت الله شعبانی موثقی با اشاره به تحولات منطقهای و برخی رویدادهای بینالمللی اظهار کرد: قدرت تنها در ابزارهای نظامی خلاصه نمیشود، بلکه قدرت روایت، تبیین واقعیتها و روشنگری افکار عمومی نیز از مهمترین مؤلفههای اقتدار یک کشور است.
نماینده ولیفقیه در استان افزود: امروز روابط عمومیها با در اختیار داشتن ابزار اطلاعرسانی و رسانه، مسئولیتی سنگین بر عهده دارند و میتوانند با انعکاس دقیق واقعیتها، از تحریف و جابهجایی حقیقت جلوگیری کنند.
امیری مسئول دفتر استاندار همدان هم در این مراسم اظهار کرد: خانواده بزرگ روابط عمومیهای استان تصمیم دارند به مناسبت روز روابط عمومی برنامههای مختلفی در قالب فرهنگی و ارزشی، هم، چون دیدار با خانواده معظم شهدای عملیات رمضان داشته باشند.
وی افزود: افتخار خدمت به خانواده شهدا، افتخاری بزرگ و فرصت مغتنمی برای همه است و هر کس در مسیر زنده نگه داشتن یاد شهدا گام بردارد، در مسیر کسب درجات گام برداشته است.