اعتبارنامه اعضای ششمین دوره هیأت‌مدیره و بازرسان سازمان نظام کاردانی ساختمان آذربایجان غربی با حضور مدیرکل و رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان اعطا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل و رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان غربی در این مراسم گفت: نقش مؤثر کاردان‌های ساختمان در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز بسیار چشم گیر است و باید تداوم همکاری نهاد‌های تخصصی حوزه عمران با این بخش تقویت شود.

پیمان آرامون ادامه داد: کاردان‌های ساختمان نقش موثری در اجرای صحیح و باکیفیت پروژه‌های ساختمانی دارند.

وی با تأکید بر ضرورت تعریف دقیق شرح وظایف برای اعضای سازمان نظام کاردانی ساختمان افزود: استفاده از توان تخصصی این نیرو‌ها باید متناسب با مهارت و دانش آنها ساماندهی شود.

مدیرکل و رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: سازمان نظام کاردانی ساختمان استان با انسجام بیشتر در مسیر ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و ساماندهی فعالیت‌های حرفه‌ای اعضا گام بردارد.

در پایان، اعتبارنامه اعضای منتخب ششمین دوره هیأت‌مدیره و بازرسان سازمان نظام کاردانی ساختمان آذربایجان غربی به آنان اعطا شد.