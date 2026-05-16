بازدید عمومی از باغموزه مینیاتور فراهم شد
شهردار منطقه ۸ از برگزاری برنامه بازدید عمومی شهروندان از باغموزه مینیاتور همزمان با روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی خبر داد و این اقدام را گامی در راستای توسعه فعالیتهای فرهنگی، تقویت هویت ملی و افزایش آشنایی شهروندان با میراث تاریخی کشور عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
فاطمه تنهایی، گفت: همزمان با روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی، روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت امکان بازدید عمومی شهروندان از باغموزه مینیاتور فراهم شده است.
وی با اشاره به اهداف اجرای این برنامه گفت: این اقدام در راستای توسعه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی، ترویج فرهنگ شهروندی، ارتقای هویت ملی و افزایش بهرهمندی شهروندان از ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری اجرا میشود تا خانوادهها بتوانند در فضایی فرهنگی و آرام حضور یافته و با آثار تاریخی و فرهنگی کشور بیشتر آشنا شوند.
شهردار منطقه ۸ افزود: باغموزه مینیاتور بهعنوان یکی از مجموعههای شاخص فرهنگی در شرق تهران، با نمایش ماکتهای مینیاتوری از آثار برجسته تاریخی و معماری ایران، فرصت مناسبی برای آشنایی نسل جوان و خانوادهها با میراث ارزشمند ایرانزمین فراهم کرده است.
تنهایی ادامه داد: وجود فضای سبز چشمنواز، گونههای متنوع گیاهی و محیط آرام این مجموعه، باغموزه مینیاتور را به یکی از فضاهای جذاب فرهنگی و گردشگری برای شهروندان تبدیل کرده است.
وی تأکید کرد: حضور شهروندان در چنین فضاهایی میتواند به تقویت ارتباط جامعه با تاریخ و فرهنگ ایران و همچنین افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی کمک کند.
شهردار منطقه ۸ در پایان خاطرنشان کرد: اجرای اینگونه برنامهها نقش مؤثری در افزایش نشاط اجتماعی، تقویت حس تعلق فرهنگی و توسعه گردشگری شهری دارد.