به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، یاسر اشتاد گفت: با تحلیل وضعیت جوی استان طی هفته جاری افزود: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و پیرو هشدار سطح زرد صادر شده، با تداوم فعالیت سامانه بارشی تا اواسط هفته جاری شاهد رگبارهای بهاری باران(در مناطق مستعد بارش تگرگ) توام با رعد و برق و وزش باد گاهی شدید در سطح استان خواهیم بود.

وی ادامه داد: با توجه به ماهیت رگباری بارشها، در طی فعالیت امواج بارشی، آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها و همچنین مه گرفتگی و کاهش دید، لغزندگی و اخلال در ترددهای جاده‌ای استان محتمل خواهد بود.

اشتاد گفت: طی این مدت به سبب افزایش گرادیان فشاری و رخداد تندبادهای لحظه‌ای احتمال خسارت به سازه‌های سبک و تابلوهای تبلیغاتی و همچنین تشکیل و انتقال توده گرد و خاک از کشور عراق دور از انتظار نخواهد بود.

وی اظهار کرد: بررسی الگوهای دمایی نیز حاکی از روند کاهشی دماهای بیشینه طی دو روز آینده در سطح استان است.

این کارشناس هواشناسی استان در ادامه با اشاره به کمینه و بیشینه دمای استان در شبانه روز گذشته نیز افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته تغییرات دمایی ارومیه بین ۵ و ۲۱ درجه سلسیوس در نوسان بوده و طی این مدت چالدران با ۴ و ایستگاه شهری ارومیه با ۲۵ درجه به ترتیب خنک‌ترین و گرمترین نقاط استان گزارش شده‌اند.