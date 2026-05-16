کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی از تداوم بارشهای رگباری بهاری توام با رعد و برق در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، یاسر اشتاد گفت: با تحلیل وضعیت جوی استان طی هفته جاری افزود: براساس بررسی آخرین نقشههای پیش یابی و پیرو هشدار سطح زرد صادر شده، با تداوم فعالیت سامانه بارشی تا اواسط هفته جاری شاهد رگبارهای بهاری باران(در مناطق مستعد بارش تگرگ) توام با رعد و برق و وزش باد گاهی شدید در سطح استان خواهیم بود.
وی ادامه داد: با توجه به ماهیت رگباری بارشها، در طی فعالیت امواج بارشی، آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانهها و مسیلها و همچنین مه گرفتگی و کاهش دید، لغزندگی و اخلال در ترددهای جادهای استان محتمل خواهد بود.
اشتاد گفت: طی این مدت به سبب افزایش گرادیان فشاری و رخداد تندبادهای لحظهای احتمال خسارت به سازههای سبک و تابلوهای تبلیغاتی و همچنین تشکیل و انتقال توده گرد و خاک از کشور عراق دور از انتظار نخواهد بود.
وی اظهار کرد: بررسی الگوهای دمایی نیز حاکی از روند کاهشی دماهای بیشینه طی دو روز آینده در سطح استان است.
این کارشناس هواشناسی استان در ادامه با اشاره به کمینه و بیشینه دمای استان در شبانه روز گذشته نیز افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته تغییرات دمایی ارومیه بین ۵ و ۲۱ درجه سلسیوس در نوسان بوده و طی این مدت چالدران با ۴ و ایستگاه شهری ارومیه با ۲۵ درجه به ترتیب خنکترین و گرمترین نقاط استان گزارش شدهاند.