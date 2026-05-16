پخش زنده
امروز: -
فرزاد شریفی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام از برگزاری موفقیتآمیز چهلویکمین و چهلودومین دوره نمایشگاه صنایعدستی استان در بازار مشترک کوت عراق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛«فرزاد شریفی» مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام گفت: نمایشگاههای صنایع دستی ایلام که در روزهای پنجشنبه و جمعه برپا شد، با هدف تعمیق روابط اقتصادی و فرهنگی با کشور عراق و ارائه گستردهتر دستاوردهای هنرمندان صنایعدستی استان برگزار گردید.
وی افزود: این رویدادها فرصتی برای معرفی توانمندیهای هنرمندان ایلامی، ایجاد بازارهای جدید صادراتی و تحکیم روابط مرزی با استان واسط عراق فراهم آورد و با استقبال چشمگیر شهروندان و فعالان اقتصادی کشور همسایه مواجه شد.
شریفی ادامه داد: در این نمایشگاهها، انواع دستبافتهها، مصنوعات چوبی، آثار چرمی، زیورآلات سنتی و دیگر محصولات شاخص صنایعدستی استان ایلام در معرض دید علاقهمندان قرار گرفت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام خاطرنشان کرد: استمرار برگزاری چنین نمایشگاهها و رویدادهای بینالمللی، نقش بسزایی در رونق تولید داخلی، معرفی میراث فرهنگی ناملموس منطقه و ارتقای سطح اقتصادی هنرمندان ایلامی دارد و این ادارهکل متعهد به حمایت از تداوم این برنامهها است.