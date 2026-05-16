رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از آغاز توزیع مرغ منجمد تنظیم بازار با هدف اجرای سیاست‌های دولت مبنی بر تنظیم بازار و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر ، مرتضی بحرانی در جمع خبرنگاران در خصوص اقدام‌های انجام شده برای کنترل قیمت‌ها و تامین پروتئین مورد نیاز خانواده‌ها، اظهار کرد: با هدف اجرای سیاست‌های دولت مبنی بر تنظیم بازار و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، روند توزیع منظم و هدفمند مرغ منجمد در سطح استان با دقت بالا در حال انجام است.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین پایدار کالا‌های اساسی مورد نیاز خانوارها، افزود: این عملیات با برنامه‌ریزی دقیق سازمان جهاد کشاورزی و همکاری نزدیک و مؤثر شرکت پشتیبانی امور دام استان صورت می‌گیرد و هدف ما از این اقدام، جلوگیری از نوسانات قیمتی و حفظ آرامش در بازار است.

وی با اشاره به نحوه توزیع مرغ دولتی، اظهار کرد: توزیع مرغ منجمد به‌گونه‌ای انجام می‌شود که نیاز هر منطقه و میزان واقعی تقاضای بازار در نظر گرفته شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر بیان کرد: توزیع مرغ منجمد با قیمت مصوب ۲۵۵ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد تا از فشار اقتصادی بر خانواده‌ها کاسته شود.