آغاز توزیع مرغ منجمد تنظیم بازار در استان بوشهر
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از آغاز توزیع مرغ منجمد تنظیم بازار با هدف اجرای سیاستهای دولت مبنی بر تنظیم بازار و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مرتضی بحرانی در جمع خبرنگاران در خصوص اقدامهای انجام شده برای کنترل قیمتها و تامین پروتئین مورد نیاز خانوادهها، اظهار کرد: با هدف اجرای سیاستهای دولت مبنی بر تنظیم بازار و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، روند توزیع منظم و هدفمند مرغ منجمد در سطح استان با دقت بالا در حال انجام است.
وی با تأکید بر اهمیت تأمین پایدار کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها، افزود: این عملیات با برنامهریزی دقیق سازمان جهاد کشاورزی و همکاری نزدیک و مؤثر شرکت پشتیبانی امور دام استان صورت میگیرد و هدف ما از این اقدام، جلوگیری از نوسانات قیمتی و حفظ آرامش در بازار است.
وی با اشاره به نحوه توزیع مرغ دولتی، اظهار کرد: توزیع مرغ منجمد بهگونهای انجام میشود که نیاز هر منطقه و میزان واقعی تقاضای بازار در نظر گرفته شود.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر بیان کرد: توزیع مرغ منجمد با قیمت مصوب ۲۵۵ هزار تومان به دست مصرفکننده میرسد تا از فشار اقتصادی بر خانوادهها کاسته شود.