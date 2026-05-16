مدیر موکب امام رضا(ع) در استان البرز از فعالیت گسترده خادمیاران رضوی در این استان خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۷ هزار خادمیار در قالب کانون‌های مختلف خادمیاری در البرز مشغول خدمت‌رسانی به مردم هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، جلال علافی، مدیر موکب امام رضا(ع) و خادمیار رضوی، با حضور در برنامه «امروز البرز» اظهار کرد: علاقه‌مندان به فعالیت در حوزه خادمیاری می‌توانند با مراجعه به کانون‌های خادمیاری مستقر در مساجد، فعالیت خود را آغاز و به عنوان یاوران کانون‌های محله‌ای خدمت‌رسانی کنند،نخستین مرحله فعالیت خادمیاران حضور در کانون‌های خدمت رضوی در مساجد است و پس از طی مراحل مختلف، امکان حضور در حرم مطهر امام رضا(ع) نیز برای آنان فراهم می‌شود.

علافی با اشاره به گستردگی این شبکه خدمت‌رسانی در استان البرز گفت: در حال حاضر حدود ۷ هزار خادمیار در سطح استان فعالیت دارند و کانون‌های تخصصی متعددی در حوزه‌های مختلف شکل گرفته است.کانون رسانه یکی از کانون‌های فعال خادمیاری است که وظیفه پوشش رسانه‌ای و انعکاس حضور پرشور مردم در برنامه‌ها و مراسم مختلف را بر عهده دارد.

وی همچنین به نقش بانوان در این مجموعه اشاره کرد و گفت: کانون‌های تخصصی مانند ایثار و شهادت و کانون رسانه از جمله بخش‌هایی هستند که بانوان در آن‌ها نقش ویژه و اثرگذاری دارند.خادمیاران افتخاری ماهانه ۲۴ ساعت خدمت ارائه می‌دهند، بسیاری از مردم نیز تمایل دارند در کنار خادمیاران در فعالیت‌های خدمت‌رسانی مشارکت داشته باشند. موکب اصلی خادمیاران رضوی در رجایی‌شهر کرج مستقر است و در برنامه‌ها و تجمعات مردمی به ارائه خدمات مختلف می‌پردازد.

مدیر موکب امام رضا(ع) در برنامه سیمای البرز خاطرنشان کرد: در این موکب خدمات فرهنگی و هنری متعددی از جمله خطاطی و نقاشی به مردم ارائه می‌شود.

علافی در بخش دیگری از سخنان خود به حضور یک زوج زرتشتی در فعالیت‌های این مجموعه اشاره کرد و گفت: این زوج که پس از ۲۷ سال از بلژیک به ایران بازگشته‌اند، حدود ۶۰ شب است که در کنار خادمیاران حضور داشته و به مردم خدمت می‌کنند و در کانون خدمت رضوی نیز فعالیت دارن