نمایشگاه بینالمللی «صلح جهانی» با محوریت هنر و خوشنویسی و حمایت از کودکان ایرانی آسیبدیده از جنگ رمضان به زودی در هند برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نمایشگاه «صلح جهانی» بهعنوان رویداد هنری و فرهنگی بینالمللی در حال برنامهریزی است و قرار است با حضور جمعی از هنرمندان و خوشنویسان برجسته برگزار شود.
این نمایشگاه با شعار «قلبهای فراسوی مرزها، هنر برای انتقال» طراحی شده و هدف اصلی آن حمایت از کودکان ایرانی و رساندن پیام عشق و همبستگی به مردم ایران است.
این رویداد به همت گوری یوسف حسین، هنرمند شناختهشده در عرصه نقاشیخط هندوستان برگزار میشود. او سالهاست با خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در بمبئی همکاری دارد و در چندین دوره نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم در تهران شرکت کرده است.
همچنین، یوسف حسین جشنواره خوشنویسی «معراج» را پیشتر با حمایت خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در بمبئی و دانشکده مولانا آزاد اورنگآباد برگزار کرده بود. این پیشینه هنری نشاندهنده جایگاه ویژه او در پیوند فرهنگی میان ایران و هند است.
پیشبینی میشود، این نمایشگاه در ماه ژوئیه ۲۰۲۶ میلادی (تیر ۱۴۰۵) در مرکز فرهنگی اسلامی دهلی و در ماه اکتبر ۲۰۲۶ میلادی (مهر ۱۴۰۵) در موزه سالار جنگ حیدرآباد برپا شود.
هنرمندان و اهداکنندگان آثار بسیاری از کشورهای مختلف از جمله ممتاز علی، سید ابراهیم، فیصل متین، ساریتا گال، فریسا، خوشبو، عتیق، رامشا، آلفا، کهکاشان، س عبدالقادر،ام. اِی. حسین، عبدالسلام، فرهین، جمال احمد، شهید خطی، امان حسین، ضیاءالله، زاهدا. ک، احمد مجتبی، س. منظور، شادمان، شبنم، منسب علی، نواب جهان، عبدالرحیم و س. شاه جهان بی، آمادگی خود را برای مشارکت در این رویداد اعلام کردهاند.
این نمایشگاه با پیام مشترک «ما با عشق و همبستگی در کنار ایران میایستیم» برگزار خواهد شد. آثار هنری و خوشنویسیهایی که ارائه میشوند، حامل دعاها، امیدها و حمایت بیدریغ هنرمندان برای مردم رنجدیده ایران خواهند بود. هر ضربه قلممو بازتابی از درد مشترک و انسانیت مشترک است و همۀ درآمد حاصل از این رویداد به مردم ایران اختصاص خواهد یافت.