پخش زنده
امروز: -
استان البرز ۱۱ موزه فعال دارد که در طول سالیان متمادی بخشی از فرهنگ مردمان این سامان را در خود حفاظت کرده است.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما مرکز البرز، گفت: اکنون استان البرز ۱۱ موزه دارد که در سه بخش دولتی، خصوصی ومشارکتی فعال است که دربخش دولتی موزه نقاشی کاخ سلیمانیه متعلق به دوره قاجار جزء نخستین بناهایی در ایران است که روی پایه (پایلوت) ساخته شده است و فضای داخلی بنا با تزئینات گچبری و نقاشی دیواری از سلاطین قاجار آراسته شده و به کاخ موزه دوره قاجار تبدیل شده است.
شهبازمحمودی کوهی موزه مردم شناسی آسیاب مهدی آباد و سایت موزه ازبکی که هردو درنظرآباد واقع شده است را از دیگر موزههای بخش دولتی استان البرز برشمرد و افزود: سایت موزه تاریخی ازبکی با وسعت۵۷۶ کیلومترمربع محوطهای باستانی است که از چندین تپه تاریخی شامل تپه ازبکی، مارال تپه، یان تپه، جیران تپه و دوشان تپه تشکیل شده و گفته میشود قدمتی ۹ هزار ساله دارد که نخستین خشت دستساز بشر توسط رئیس دولت اصلاحات به نشانه گفتوگوی تمدنها از این منطقه باستانی به سازمان ملل هدیه شده است.
او افزود: دربخش خصوصی هم اکنون چهارموزه دراستان فعال است که شامل: موزه گاز سوز به عنوان نخستین موزه آشپزخانه صنعتی کشور؛ موزه یکتا اولین و بزرگترین موزه خصوصی تخصصی تمبر و اوراق بهادار ایران؛ موزه الف بامداد خانه احمد شاملوشاعر معاصر و موزه اتوبوس سیار کودکان ما با محوریت آموزشی برای قشر کودک و نوجوان میشود.
محمودی کوهی با اشاره به موزه تمبریکتا گفت: این موزه میراثی بجامانده از خانواده سیدخندان بزرگ است که از چهار نسل دست به دست شده و بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار اثر در زمینه تمبر، سکه و اوراق بهادار ایران و جهان درآن نگهداری میشود.
او درخصوص موزههای مشارکتی استان هم به چهار موزه فعال اشاره کرد وگفت: دربخش مشارکتی بزرگترین باغ موزه تخصصی گیاهان دارویی کشور در شهرک دارویی برکت راه اندازی شده است که در این موزه تلاش شده تا زنجیره کامل شناخت، تولید و مصرف گیاهان دارویی به نمایش گذاشته شود؛ موزه تاریخ طبیعی واقع در پارک چمران کرج یکی دیگر از موزههای مشارکتی البرز است که مجموعهای از سنگها، گیاهان، کانیها و جانوران را در فضایی ۱۰۰۰ مترمربعی نمایش میدهد در این موزه انواع پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزیستان، ماهی ها، گیاهان، حشرات، سنگ ها، کانی ها، اسکلتهای جانوری، جمجمه وسردیس گونههای مختلف جانوری نگهداری میشود.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان افزود: موزههای جانورشناسی استاد افشارو ماشین آلات کشاورزی محمدشهر دو موزه دیگر مشارکتی است که درمجموعه دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران و سازمان جهادکشاورزی استان دایراست.
به گفته محمودی موزه جانورشناسی استاد افشار شامل بیش از پنجاه هزارنمونه حشره و بیش از پنج هزار نمونه کنه است که برای مطالعات ردهبندی حشرات و کنهها مورد استفاده استادان و پژوهشگران قرار میگیرد همچنین شامل انواع جانوران بومی وغیربومی از بسیاری از ردههای جانوری بوده که توضیحاتی در زمینه زیستشناسی آنها ارائه شده است دراین موزه نمونههایی از آفات کشاورزی هم وجود دارد که روشهای مبارزه با آن به نمایش گذاشته شده است.
او همچنین ازروند ساخت موزه صنعت قند کرج و موزه روستایی شهرستان طالقان خبرداد وافزود: این دو موزه تاپایان امسال درکرج و طالقان راه اندازی خواهد شد.