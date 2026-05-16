البرز از استانهای موفق در ساماندهی مشاغل خانگی است
مدیرعامل تعاونی مشاغل خانگی استان البرز با تأکید بر نقش مهارتآموزی، نوآوری و برندسازی در توسعه کسبوکارهای خانگی گفت: اجرای طرح ساماندهی مشاغل خانگی در استان، زمینه آموزش، ارزیابی مهارتی و توانمندسازی فعالان این حوزه را فراهم کرده و البرز در این زمینه جزو استانهای موفق کشور قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
اقدس چگینی، مدیرعامل تعاونی مشاغل خانگی استان، در گفتوگوی تلفنی با برنامه «نگاه مردم» سیمای البرز، مهارتآموزی را یکی از ارکان اساسی موفقیت در مشاغل خانگی و کسبوکارها دانست و اظهار کرد: در عرصه مشاغل خانگی، نوآوری و خلاقیت حتی از سرمایه نیز مهمتر است و در کنار آن، مهارتآموزی نقش بسیار ارزشآفرینی دارد.
وی با اشاره به راهاندازی مرکز ساماندهی مشاغل خانگی در استان البرز افزود: حدود پنج تا شش سال از راهاندازی این مرکز میگذرد و در این مدت توانستهایم اقدامات مؤثری در زمینه ساماندهی مشاغل خانگی در سطح استان انجام دهیم. البته همچنان مشکلاتی وجود دارد که امیدواریم با همکاری دستگاههای اجرایی استان در سال جدید برطرف شود.
مدیرعامل تعاونی مشاغل خانگی استان البرز با اشاره به اجرای طرح «راستیآزمایی» برای متقاضیان مشاغل خانگی گفت: در مرکز ساماندهی، افرادی که برای فعالیت مراجعه میکردند ابتدا مورد ارزیابی مهارتی قرار میگرفتند. اگر توانایی لازم را داشتند وارد کار میشدند و در صورت نیاز، آموزشهای تخصصی برای آنها برگزار میشد. این فرآیند را راستیآزمایی نامگذاری کردیم.
وی همچنین از فعالیت آموزشگاه فنی و حرفهای وابسته به این مجموعه خبر داد و افزود: در این مرکز، آموزشهای مهارتی و تخصصی برای متقاضیان ارائه میشود تا افراد بتوانند با آمادگی بیشتری وارد بازار کار شوند.
چگینی با بیان اینکه استان البرز در حوزه ساماندهی مشاغل خانگی عملکرد موفقی داشته است، اظهار کرد: البرز نسبت به بسیاری از استانهای کشور، موفقیتهای قابل توجهی در این حوزه به دست آورده است.
وی در پایان این گفتوگو زنده تلفنی تأکید کرد: اگر فعالان مشاغل خانگی در زمینه بستهبندی، طراحی و برندسازی عملکرد مناسبی داشته باشند، میتوانند به رشد و توسعه قابل توجهی در بازار محصولات خود دست پیدا کنند.