طرح مرکز خدمات پشتیبان زیارت سالاری مقدم و همچنین امکان‌سنجی ساماندهی گذر تشرف این محدوده در مشهد در نشست نمایندگان شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن، شرکت بازآفرینی شهری ایران و شرکت مشاور، مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ،سیدحمید موسوی معاون فنی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران در نشست بررسی طرح «مرکز خدمات پشتیبان زیارت سالاری مقدم» و همچنین امکان‌سنجی ساماندهی گذر تشرف این محدوده در مشهد ، با اشاره به اهمیت این طرح گفت: در این جلسه مشاور طرح ضمن ارائه طرح مرکز خدمات پشتیبان زیارت سالاری مقدم، رویکردهای طراحی، الزامات فنی و اجرایی و ملاحظات مرتبط با بافت پیرامونی را تشریح کرد.

موسوی افزود: در بررسی‌ها، هماهنگی‌های بین‌بخشی، زمان‌بندی اجرا، نحوه استقرار کارگاه، رعایت الزامات ایمنی و همچنین نحوه هم‌پیوندی طرح با ساختار فضایی گذر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت تا اجرای طرح با کمترین مداخله در بافت تاریخی و با بالاترین کیفیت انجام شود.

معاون فنی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران تصریح کرد: طرح ساخت نخستین «مرکز خدمات پشتیبان زیارت» در گذر تشرف سالاری مقدم در اردیبهشت‌ماه سال جاری و با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران کلنگ‌زنی شد و هم‌اکنون توسط شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن وارد فاز اجرایی شده است.

وی تأکید کرد: این مراکز با هدف ارائه همزمان خدمات به زائران محترم و تأمین بخشی از نیازهای خدماتی ساکنان محله طراحی شده‌اند تا ضمن ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی در مسیرهای تشرف، به بهبود شرایط زندگی و دسترسی‌های خدماتی در بافت پیرامونی نیز کمک کنند.