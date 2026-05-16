سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، گفت:دولت برای رفع ناترازی بنزین، اجرای سیاستهای غیرقیمتی که در برنامه هفتم پیشرفت و قوانین بودجه سنواتی برای مدیریت مصرف تدبیر شده است را در اولویت قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید اسماعیل حسینی با تاکید براینکه نگرانی برای تأمین سوخت در کشور وجود ندارد، گفت: هم در جنگ ۱۲ روزه و هم جنگ رمضان با تلاش شبانهروزی کارکنان زحمتکش صنعت نفت به ویژه شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی و همراهی خوب مردم در زمینه تأمین پایدار سوخت مشکل خاصی نداشتیم و هم اکنون نیز نگرانی برای تأمین سوخت وجود ندارد.
وی افزود: هم اکنون میانگین مصرف بنزین در کشور حدود ۱۲۴ میلیون لیتر در روز است که نسبت به ایام مشابه سال قبل با میانگین مصرف ۱۲۸ میلیون لیتر در روز حدود ۳ درصد کاهش داشته است که با افزایش سفرهای تابستانی پیش بینی میشود مصرف به بالای ۱۳۰ میلیون لیتر در روز افزایش یابد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در شرایط ناترازی حدود ۲۰ میلیون لیتری بنزین در روز، دولت در سالهای اخیر سعی کرده است که این ناترازی را از طریق واردات جبران کند، خاطرنشان کرد:با توجه به ناترازی که وجود دارد در صورت مدیریت مصرف و مصرف بهینه نیاز به واردات نخواهیم داشت و در این شرایط جنگ اقتصادی هزینههای اضافی برای واردات سوخت به اقتصاد کشور تحمیل نخواهد شد.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس همچنین با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی ضروری است که دولت برای رفع ناترازی بنزین، اجرای سیاستهای غیرقیمتی که در برنامه هفتم پیشرفت و قوانین بودجه سنواتی برای مدیریت مصرف تدبیر شده است را در اولویت قرار دهد، افزود: این سیاستها که در راستای تنوع بخشی به سبد سوخت کشور، شفافیت فروش و مصرف سوخت، جلوگیری از قاچاق سوخت و توزیع عادلانه یارانه سوخت است، همچنین تاکید بر تنوع بخشی به سبد سوخت کشور با توسعه CNG و LPG، انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو و صدور صورتحساب الکترونیکی برای هر فروش سوخت در جایگاه، تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی، تخصیص سهمیه سوخت به هر کد ملی به جای هر خودرو و استمرار واردات سوخت ویژه توسط بخش خصوصی را شامل میشود.
حسینی همچنین با بیان اینکه هم اکنون حدود ۲۵۰۰ جایگاه فعال عرضه CNG در کشور با ظرفیت عرضه حدود ۳۵ میلیون مترمکعب در روز وجود دارد، که حدود ۱۵ میلیون متر مکعب در روز از این ظرفیت استفاده میشود، ادامه داد: ایران با تولید سالانه بیش از ۱۰ میلیون تن LPG، در جمع چند کشور نخستین تولیدکننده گاز مایع در جهان است و با توسعه دوگانهسوز کردن خودروها و ایجاد انگیزه میتوان بخش زیادی از مصرف بنزین و نیاز به واردات آن را کاهش داد.
وی افزود: مطابق بند ۵ مصوبه هیئت وزیران در آبان ۱۴۰۴، به منظور متنوع سازی سبد سوخت ناوگان حمل و نقل و کاهش انتشار آلایندهها با استفاده از سوخت پاک سی. ان. جی (CNG)، وزارت نفت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران) مکلف است در چارچوب مصوبه شورای اقتصاد نسبت به تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه سوز اقدام کند که در این راستا هماکنون طرح تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانهسوز به صورت رایگان در حال اجراست که سامانه با رفع مشکلاتی به زودی فعال میشود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طرح دوگانهسوز کردن خودروها در کارخانه توسط خودروسازها هم در حال اجراست یادآور شد: تفاهمنامهای بین شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی درحال نهاییسازی جهت دوگانهسازی خودروهای بنزینی با گاز مایع (LPG) است.
حسینی همچنین افزود: با تسهیل واردات اتوبوس، کشنده، خودروی سواری و موتور سیکلتهای برقی و هیبریدی هم نیاز به واردات بنزین از بین میرود و هم سبد سوخت کشور متنوع میشود و به لحاظ پدافند غیرعامل امنیت تأمین سوخت کشور ارتقا مییابد.
نماینده شیراز در مجلس از دیگر اقداماتی که دولت طبق قانون بایستی دنبال کند، انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی افراد و صدور صورتحساب الکترونیک برای هر فروش سوخت در جایگاه عنوان و خاطرنشان کرد: با این کار فروش سوخت شفاف میشود و مشخص میشود که مصرف کننده سوخت چه کسی است که در کاهش قاچاق سوخت بسیار موثر است.
وی تصریح کرد: از دیگر اقدامات ضروری تخصیص عادلانه سهمیه سوخت به کارت ملی افراد به جای خودرو با امکان خرید و فروش سوخت در یک سامانه شفاف با قواعد مشخص است، چرا که حدود ۵۰ درصد از خانوارهای ایرانی فاقد خودرو هستند و با وجودی که از خانوارهای با دهک درآمدی پایین هستند، اما از یارانه سوخت به طور مستقیم بهرهای نمیبرند، در حالی که فردی که ۱۰ خودرو دارد با وجودی که از دهک بالای درآمدی است، اما از یارانه سوخت بیشترین بهره را میبرد، در این صورت خانوارهایی که فاقد خودرو هستند میتوانند سهمیه سوخت خود را در یک سامانه به افرادی که نیاز به سوخت بیشتر دارند با قیمت توافقی به فروش برسانند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن قدردانی از مردم برای همراهی در رفع ناترازی بنزین تأکید کرد: اقدامات قابل اجرا توسط مردم کشورم اعم از استفاده تا حد امکان از وسایل حمل و نقل عمومی و مصرف بهینه یعنی صرفه جویی و پرهیز از اسراف و مصرف متناسب با نیاز واقعی بسیار تاثیرگذار است؛ به عنوان مثال هم اکنون بیش از ۲۰ میلیون دستگاه خودرو سواری در کشور وجود دارد که اگر هر خودرو روزانه یک لیتر کمتر مصرف کند روزانه بیش از ۲۰ میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه جویی میشود.