مجدالدین معلمی با اشاره به افزایش تقاضا مخاطبان برای برخی موضوعات تصریح کرد: کتاب‌های حوزه دفاع مقدس و به‌ویژه آثار مرتبط با رهبر شهید انقلاب در کتابفروشی‌ها با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده و در برخی موارد تا ۱۰ برابر نسبت به سال گذشته افزایش فروش داشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مجدالدین معلمی، سرپرست انتشارات امیرکبیر در نشست خبری امروز با اشاره به انتخاب شعار «هزار قصه مهمان ما باش» این انتشارات برای نمایشگاه کتاب امسال است،افزود: این رویداد نماد روح فرهنگی جامعه و یک مانور بزرگ فرهنگی در کشور است و هر فرصتی که بتواند کتاب را به دست مردم برساند، مغتنم است و نمایشگاه کتاب، بهار ارتباط ناشران با مخاطبان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه اسفند معمولاً بهترین ماه فروش کتاب است، اما امسال این فرصت از دست رفت، افزود: در مقابل، فروردین و به‌ویژه اردیبهشت با استقبال قابل توجه مردم همراه شد، به‌گونه‌ای که فروش اردیبهشت نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر افزایش یافت.

وی گفت: بخشی از این افزایش به دلیل هیجانات اجتماعی و بخشی نیز ناشی از قطعی اینترنت است؛ چرا که تجربه نشان می‌دهد با محدود شدن دسترسی به فضای مجازی، استقبال از کتاب بیشتر می‌شود و واکنش مردم به وقایع اجتماعی در سبد خرید فرهنگی آنان کاملاً مشهود است.

این فعال حوزه نشر درباره نحوه برگزاری نمایشگاه کتاب نیز اظهار داشت: علت مجازی شدن نمایشگاه بین‌المللی کتاب به‌صورت شفاف برای ناشران توضیح داده نشده است. این در حالی است که در مجموعه‌هایی، نمایشگاه‌هایی به‌صورت حضوری برگزار می‌کنند.

وی افزود: همچنین کاهش زمان برگزاری نمایشگاه از ۱۰ روز به ۸ روز و قرار نگرفتن برخی کتاب‌ها در سامانه به دلیل مشکلات وصول، از جمله ابهاماتی است که نیازمند توضیح است.

سرپرست انتشارات امیرکبیر با تأکید بر اینکه در فضای مجازی امکان لمس و برقراری انس واقعی با کتاب فراهم نیست، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رفت هماهنگی بیشتری با ناشران انجام شود تا این رویداد فرهنگی با کیفیت بالاتری برگزار شود.

معلمی با اشاره به عملکرد این نشر در سال جاری گفت: با وجود تعطیلی‌های اسفند و فروردین، در مجموع ۷۱۱ عنوان کتاب منتشر شد. در بخش کودک و نوجوان، ۲۰۶ عنوان در نشر شکوفه به چاپ رسید که ۴۵ عنوان آن جدید است و در بخش بزرگسال نیز ۱۴۵ چاپ جدید منتشر شده است.

وی افزود: «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب» همچنان پرفروش‌ترین اثر این نشر است و امسال جشن انتشار پنج‌میلیون جلد آن برگزار می‌شود.

معلمی درباره کتاب‌های پرفروش دیگر این انتشارات گفت: آثار نادر ابراهیمی در رتبه دوم پرفروش‌ترین‌ها قرار دارند و مجموعه ایران‌شناسی نیز با محوریت تاریخ مورد توجه مخاطبان بوده است.

وی افزود: همچنین مجموعه «سرداران» با ۱۶ جلد منتشرشده از آثار پرمخاطب است و مجموعه ۹ جلدی «روزی روزگاری ایران» نوشته مهدی میرکیایی، به روایت مقاطع مختلف تاریخی از حمله مغول تا تجاوز رژیم صدام به ایران می‌پردازد.

انتشارات امیرکبیر با بیش از ۷۰۰ عنوان اثر، از جمله ۵۰۵ عنوان بزرگسال و ۲۰۶ عنوان کودک و نوجوان، در نمایشگاه مجازی کتاب تهران شرکت کرده است. ۳۸۸ عنوان از آثار بزرگسال و ۴۵ عنوان از آثار کودک و نوجوان، چاپ اول هستند.

آثاری چون « اتحادیه کامیون‌داران سبیلو» و «روزی روزگاری ایران» از نشر شکوفه (دفتر کودک و نوجوان امیرکبیر) در این نمایشگاه عرضه شده‌اند.