به گزارش خبرگزاری صداوسیما، خاتون حسنی؛ شاعر کودک و نوجوان گفت: برگزاری این رویداد در شرایط آتش بس ناپایدار به این معناست که ایران همچنان پایدار، مقاوم و استوار ایستاده و در برابر ناملایمات روزگار سر خم نکرده است و می‌تواند، چون گذشته در شرایط ناهموار زمانه ایستادگی کند.

وی با اشاره به اینکه خانواده‌ها با توجه به نیاز و خواسته کودکان و خردسالان کتاب‌های مورد نیاز آنها را خریداری می‌کنند، ادامه داد: در این نمایشگاه باید کتاب‌ها از نظر محتوایی و موضوعی مناسب گروه سنی افراد به ویژه کودکان، خردسالان، نوجوانان و متناسب با خواسته خانواده‌ها باشد. به طور مثال برای گروه سنی صفر تا سه سال و خردسال، والدین کتاب را انتخاب می‌کنند، اما برای کودکان، والدین همراه و در کنار آنها در تهیه و انتخاب کتاب همراهی می‌کنند. همچنین در دوره نوجوانی قطعا این خود نوجوان است که بر اساس علاقه، سلیقه و خواسته‌های خود کتاب تهیه می‌کند.

این شاعر کودک و نوجوان اضافه کرد: نمایشگاه مجازی کتاب نیز می‌تواند جذابیت‌ها و ویژگی‌های خاص خود را داشته باشد. در این فضا، همانند نمایشگاه حضوری کتاب، خانواده‌ها در کنار کودکان حضور دارند و همین همراهی می‌تواند به تجربه‌ای دلپذیر و مؤثر برای مخاطبان تبدیل شود. از این رو، ناشران می‌توانند با بهره‌گیری از ایده‌های خلاقانه، فضای نمایشگاه مجازی کتاب را برای گروه‌های سنی مختلف به‌ویژه کودکان و نوجوانان جذاب‌تر و پویاتر کنند.

وی ادامه داد: برای نمونه در بخش فروش کتاب‌های شعر و داستان می‌توان امکان پخش خوانش شعر یا قصه با صدای شاعر یا نویسنده را فراهم کرد. شنیدن صدای پدیدآورنده اثر، پیش از تهیه کتاب برای کودکان بسیار دلنشین و هیجان‌انگیز است و می‌تواند ارتباط عاطفی بیشتری میان آنها و کتاب ایجاد کند. حتی فراهم شدن امکان گفت‌و‌گو یا ارتباط کوتاه مانند تماس تلفنی یا برنامه‌های تعاملی با نویسنده می‌تواند برای کودکان تجربه‌ای متفاوت و به‌یادماندنی باشد.

حسنی در ادامه سخنان خود گفت: پخش سرودها، شعر‌ها و ترانه‌های شاد کودکانه در فضای نمایشگاه مجازی کتاب می‌تواند حال‌وهوایی پرنشاط و صمیمی ایجاد کند و جذابیت این رویداد فرهنگی را برای کودکان دوچندان سازد. در مجموع نمایشگاه مجازی کتاب با استفاده از چنین ظرفیت‌هایی می‌تواند به محیطی زنده، پویا و دوست‌داشتنی برای کودکان و خانواده‌ها تبدیل شود.

شاعر کتاب «دو تا سیب شیرین» با تاکید بر اینکه خانواده‌ها بهتر است شادترین و مناسب‌ترین کتاب‌های شعر و داستان را برای کودکان به‌ویژه خردسالان تهیه کنند، گفت: انتخاب کتاب‌هایی که بر بازی، رنگ‌آمیزی و فعالیت‌های خلاقانه با کودک تمرکز دارند، می‌تواند نقش مهمی در ایجاد لحظه‌هایی شاد و آموزنده در خانه داشته باشد. آنچه از خود تهیه کتاب مهم‌تر است، همراهی والدین با کودکان در هنگام استفاده از این کتاب‌ها است. همراهی در نقاشی، بازی، شعرخوانی و قصه‌خوانی. این هم‌نشینی و مشارکت علاوه بر تقویت پیوند عاطفی میان والدین و فرزندان به رشد ذهنی، زبانی و خلاقیت کودکان نیز کمک می‌کند.

خاتون حسنی در پایان گفت: پدران و مادران عزیز بی‌تردید دیدن ایران عزیز با این همه رنج، ویرانی، کشته و آثار جنگ تحمیلی، سخت و دردآور است. با این حال به احترام خون شهدا و برای آن‌که کودکانی مقاوم، آگاه و توانمند تربیت کنیم، شایسته است در نمایشگاه مجازی کتاب شرکت کنیم و با تهیه کتاب‌های شاد و امیدبخش، حال دل خود و فرزندانمان را بهتر کنیم. همچنین انتخاب و خرید کتاب‌های تاریخی که روایتگر شکوه، عظمت و هویت ایران و ایرانی هستند، می‌تواند در پرورش نسل آینده‌ای قوی، ریشه‌دار و سربلند نقش مؤثری داشته باشد.

هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیست‌وششم اردیبهشت تا دوم خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار می‌شود.