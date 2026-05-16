به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شبکه بهداشت و درمان باخرز گفت: واژگونی پژو پارس در محور باخرز به روستای ارزنه منجر به جان‌ باختن یک نفر و مصدومیت ۶ نفر شد که حال دو نفر از مصدومان وخیم است.

جواد آفریدون افزود: نیروهای امداد و اورژانس بلافاصله در محل حادثه حضور یافتند و پس از اقدامات اولیه درمانی، مصدومان بدحال را با آمبولانس به بیمارستان خاتم‌ الانبیا (ص) باخرز منتقل کردند.

آفریدون با بیان اینکه علت حادثه توسط پلیس راه در دست بررسی است، خاطرنشان کرد: روستای ارزنه یکی از مناطق گردشگری است و مسیر منتهی به آن یکی از پرترددترین جاده‌ های این شهرستان است.

محور روستایی باخرز به ارزنه ۱۲ کیلومتر طول دارد.