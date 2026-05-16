به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از حوزه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد رودگر مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اعلام این خبر، حضرت آیت الله مکارم شیرازی را از عالمان ربانی و صاحب‌نظری دانست که با بهره‌مندی از هندسه معرفتی و ساختار روشمند، توانسته است نظام فکری پویا و جامعی را در عرصه‌های فقه، تفسیر، اخلاق و مسائل اجتماعی، ارائه دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رودگر ادامه داد: عالمانی که در فقه اکبر (کلام و معارف عقلی)، فقه اوسط (اخلاق و تربیت) و فقه اصغر (احکام و باید و نباید‌های فقهی –حقوقی) از قوه اجتهاد و ملکه استنباط برخوردارند، کسانی‌اند که از تفقه در دین به معنای دین شناسی در اصول و فروع بهره‌مند هستند، آنان درک و درد دین را درهم آمیخته و دارای انگیزه، اندیشه و انگیخته دینی بهم پیوسته‌اند.

وی افزود: در این میان عالمانی که استحکام فکری، اصولِ اخلاقی – معنوی و منطق معرفتی کاملاً مشخصی دارند، به دلیل بینش صائب، گرایش صادق و کنش صالح از نظامِ دین شناختی برخوردارند که اجتهادِ جامع مرکز ثقل دانش و ارزش، روح حاکم بر مواضع فکری و فعلی آنهاست.

مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: به یقین یکی از عالمان صاحب نظرِ شفاف و نظریه منسجم، فقه نظام‌مند و روشمند در ساحاتِ مختلف سه گانه فوق، حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند. ایشان از عالمان ربانی است که مجاهدت علمی فراوانی در حوزه‌های فقه و تفسیر، اخلاق و مسائلِ اجتماعی انجام داده و از مراجعِ آگاه به زمان و حاضر در صحنه هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رودگر اضافه کرد: این عالم خستگی ناپذیر در معارف اصیل اسلامی، نظام فکری پویا و اجتماعی دارند، زیرا همه آثار گفتاری و نوشتاری معظم له از هندسه معرفتی و ساختار روشمندی بهره برده که ایشان را صاحب «منظومه فکری» نسبتا جامع و کاملی کرده است و شناخت منظومه فکری این فقیه متضلِّع و مجتهد جامع الشرائط امری بایسته بر همه طالبان علوم دینی و بلکه شایسته جامعه اسلامی است.

وی تصریح کرد: یکی از شاخصه‌های کم نظیر این عالم الهی و فقیه جامع اندیش، این است که «کارجمعی و پژوهش گروهی» را در حوزه علمیه بنیان نهاد و مدل نوینی را در این عرصه، عرضه کردند که تفسیر نمونه، پیام امام (ترجمه و شرح نهج البلاغه)، عرفانِ اسلامی (شرحی بر صحیفه سجادیه) و برخی کتب فقهی و حدیثی ایشان مانند «دائره المعارف فقه مقارن» و «منتخب الاثار من بحارالانوار» نمونه‌های بارز چنین کار بدیع و سازنده‌ای است.

مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، گفت: بنابراین به حق می‌توان ایشان را اُسوه حسنه و الگوی صاحبِ صلاحیت و سبکِ جدید در این خصوص معرفی کرد. ناگفته نماند که کار جمعی نیاز به مدیریت علمی کارآمد، شرح صدر و بردباری علمی، تواضع و خویشتنداری و روح و روحیه جمعی دارد و در واقع سنت حسنه‌ای که ایشان در حوزه برجای نهاد و تقویت کرد، برکات علمی و عملی بسیاری را داشته و خواهد داشت.

حجت الاسلام والمسلمین رودگر با اشاره به ابعاد مختلف فقهی حضرت آیت الله مکارم شیرازی، ادامه داد: مدیریت علمی منظومه یاد شده که شامل علوم دینی و جدید، علوم انسانی اسلامیِ متعارف، مسائل برون دینی و درون دینی از فقه و تفسیر (تفسیرِقرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه) تا دانشِ کلام و اخلاق، اقتصاد و سیاست، زن، خانواده و جامعه است را حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه که خود صاحبِ نظر و تجربیات خاصی در تدوین منظومه فکری هستند (مانند منظومه فکری امام و رهبری)، برعهده گرفتند و شورای علمی منظومه فکری نیز جمعی از شاگردان و ارادتمندان حضرت آیت الله مکارم شیرازی، حجج اسلام والمسلمین آقایان احمد قدسی و محی‌الدین مکارم شیرازی، محمد جواد رودگر، سعید داودی لیمونی، محمد عرب صالحی و حمید ملکی، هستند.

وی در پایان اعلام کرد: آیین رونمایی از مجموعه ارزشمند «منظومه فکری آیت الله العظمی مکارم شیرازی دامت برکاته» با پیام تصویری آیت الله العظمی سبحانی، روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۹:۳۰ در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم، برگزار می‌شود.