

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، مدیر شعب بانک ملی و دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان با اشاره به اینکه خراسان جنوبی رتبه دوم کشوری در پرداخت تسهیلات به متقاضیان نهضت ملی مسکن را داشته است گفت: ۲۲ درصد پرداختی‌های تسهیلاتی پارسال در بخش مسکن و ساختمان در حوزه نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت بوده است.

زرنگ با اشاره به اینکه شبکه بانکی استان ۲۷/۶ همت تسهیلات پرداخت شده است گفت: ۲۷ درصد پرداختی‌ها به حوزه ازدواج، یک درصد به بخش مشاغل خانگی، ۱۰ درصد به حوزه خود اشتغالی، ۹ درصد به حوزه فرزندآوری و الباقی در سایر قسمت‌ها پرداخت شده است.

وی افزود: با توجه به شرایط جنگی تسهیلاتی که از ۹اسفند پارسال تا ۹ اردیبهشت امسال تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان به تعویق افتاده باشد، بانک‌ها جریمه نباید بگیرد بنابراین افراد باید با مراجعه به بانک جریمه حذف و به حساب آنها بازگشت داده شود، برگشت چک نیز در این بازه قابل رفع و حذف از سیستم است.

مدیر شعب بانک ملی و دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی با اشاره به پرداخت ۲/۶ همت تسهیلات وام ازدواج در سال گذشته گفت: هم اکنون ۷ هزار نفر در نوبت دریافت وام هستند و بانک‌های ملی و سپه بیشترین پرداختی هارا داشته‌اند.

زرنگ گفت: پارسال ۱۰۸ درصد پرداختی تسهیلات ازدواج داشتیم نسبت به سهیمه‌ای که داشتیم با دریافت سهمیه متمم، اما رضایتمندی حاصل نشده است.