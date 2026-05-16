نمایش «سندباد و فیروز» به کارگردانی محمود موسوی در تماشاخانه سنگلج روی صحنه میرود.
به گزارش خبرگزاری و صدا و سیما، نمایش «سندباد و فیروز» نوشته دانیال تفرشی است که به طراحی و کارگردانی محمود موسوی در تماشاخانه سنگلج اجرا میشود.
«سندباز و فیروز» تئاتری موزیکال است که درگیری تاریخی خان دو روستا را رویات میکند. در این میان گروهی برآنند که از اختلاف سران این دو روستا با یک ازدواج کم کنند غافل از آنکه در پس این کار، اتفاق دیگری نهفته شده است.
محمود موسوی که فعالیت حرفهای را از سال ۱۳۷۵ آغاز کرده، در بیش از ۲۰ فیلم سینمایی و سریال نقش آفرینی کرده است. او جوایز بسیاری از جشنوارههای تئاتر فجر، دفاع مقدس، ماه، دانشجویی و ... گرفته است.
«فینجین»، «چیزنامه» و «مناظرات حشرات» از جمله آثاری است که موسوی روی صحنه برده است.
او همچنین در جایگاه بازیگر در بیش از ۱۵ نمایش از جمله رقص کاغذپارهها، آدمکش، باغ وحش شیشهای، فیش آباد، یاماها ۱۰۰۰ و هوندا آدیداس به ایفای نقش پرداخته است. جزییات برگزاری این نمایش به زودی اعلام میشود.