پایگاه سلامت شهری ولیعصر آباده به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رئیس شبکه بهداشتی، درمان و آموزش شهرستان آباده گفت: همزمان با هفته سلامت و هفته ملی جمعیت و در راستای توسعه عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی، پایگاه سلامت شهری ولیعصر با زیربنای ۲۹۲ مترمربع و با هزینه ۵۱ میلیارد ریال در این شهرستان افتتاح شد.
دکتر زهرا نیکو افزود: این پایگاه در صورت نیاز بیماری به خدمات تخصصیتر مانند سونوگرافی، مشاوره روانپزشکی تخصصی یا بستری و مراقبان سلامت او را به مرکز خدمات جامع سلامت یا بیمارستان منتخب ارجاع میدهند.
این پایگاه همه روزه آماده ارائه خدمات به همشهریان آبادهای است.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.