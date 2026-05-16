به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رئیس شبکه بهداشتی، درمان و آموزش شهرستان آباده گفت: همزمان با هفته سلامت و هفته ملی جمعیت و در راستای توسعه عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی، پایگاه سلامت شهری ولیعصر با زیربنای ۲۹۲ مترمربع و با هزینه ۵۱ میلیارد ریال در این شهرستان افتتاح شد.

دکتر زهرا نیکو افزود: این پایگاه در صورت نیاز بیماری به خدمات تخصصی‌تر مانند سونوگرافی، مشاوره روانپزشکی تخصصی یا بستری و مراقبان سلامت او را به مرکز خدمات جامع سلامت یا بیمارستان منتخب ارجاع می‌دهند.

این پایگاه همه روزه آماده ارائه خدمات به همشهریان آباده‌ای است.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.