پیشبینی وزش باد و تلاطم دریا در بوشهر
هواشناسی بوشهر از افزایش سرعت وزش باد از امشب و تلاطم دریا تا روز دوشنبه خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به بررسی نقشههای هواشناسی، با وزش باد بهنسبت شدید شمال غربی از امشب تا روز دوشنبه، سواحل استان متلاطم پیش بینی میشود.
حسین مستانه افزود: در این مدت خیزش گرد و خاک محلی و نفوذ گرد و غبار فرامنطقهای دور از انتظار نیست.
وی گفت: جهت وزش باد متغیر، با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، از امشب بیشتر شمال غربی با سرعت ۱۶ تا ۴۴ گاهی تا بیشاز ۵۵ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
کارشناس هواشناسی بوشهر اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر، از نیمه شب ۹۰ تا ۱۸۰ و در سواحل جنوبی گاهی تا ۲۱۰ سانتیمتر پیشبینی میشود.
وی گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۱:۱۰ بامداد، مد اول ساعت ۰۸:۰۰، جزر دوم ساعت ۱۵:۴۰ و مد دوم ساعت ۲۱:۳۵ دقیقه خواهد بود.