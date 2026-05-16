با هدف معرفی ابعاد گوناگون شخصیت بی‌بی حکیمه خاتون(س) و بهره‌گیری از ظرفیت‌ گردشگری و فرهنگی، کنگره بین‌المللی این امامزاده در استان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه شورای فرهنگ عمومی با دستور کار شورای سیاستگذاری کنگره بین‌المللی بی‌بی حکیمه خاتون(س) برگزار شد گفت: این کنگره رویدادی توسعه‌ای است که در تقویت هویت دینی و ایران اسلامی و نیز تعمیق معارف دینی نقش‌آفرین خواهد بود.

سید ضیاء هاشمی با اشاره به اینکه همچنین این برنامه می‌تواند به توسعه گردشگری دینی در سطح ملی و بین‌المللی و به گسترش تعامل با کشورهای همسایه کمک کندافزود: برگزاری چنین کنگره‌هایی موجب افزایش مشارکت اجتماعی و تقویت تاب‌آوری می‌شودکه این امر خود فرصتی برای معرفی ایران به عنوان الگویی در جهان اسلام را فراهم می‌کند.

وی اضافه کرد: باتوجه به اینکه سالانه حدود یک میلیون زائر از نقاط مختلف ایران و کشورهای همسایه با مذاهب گوناگون به زیارت حرم مطهر این بانوی بزرگوار مشرف می‌شوند گفت: این ظرفیت عظیم نشان‌دهنده جایگاه ویژه این بقعه متبرکه در منطقه است.

معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهور در پایان خواستار تثبیت عنوان «حرم چهار اهل‌بیت(ع)» برای این بارگاه مطهر شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نصیری‌فرد دبیر کنگره بین‌المللی بی‌بی حکیمه خاتون(س) با تشریح ابعاد و برنامه‌های این کنگره گفت: برگزاری این رویداد با عنایت الهی و توجهات حضرت امام رضا(ع) و با هدف معرفی جایگاه تمدنی و فرهنگی حضرت بی‌بی حکیمه(س) در دستور کار قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: ایده اولیه برگزاری این کنگره از سوی سید ضیاء هاشمی مطرح شد و پس از برگزاری جلسات مختلف در تهران و تشکیل شورای سیاستگذاری، چارچوب‌های اصلی کنگره تعیین و دبیرخانه آن فعالیت خود را آغاز کرد.

دبیر کنگره بین‌المللی بی‌بی حکیمه(س) با اشاره به اینکه این رویداد در سطح بین‌المللی طراحی شده است، افزود: شخصیت حضرت بی‌بی حکیمه(س) محدود به یک منطقه نیست و در میان شیعیان بسیاری از کشورهای منطقه و حتی برخی کشورهای آفریقایی مورد توجه قرار دارد، بنابراین لازم بود این کنگره در ابعاد بین‌المللی برنامه‌ریزی شود.

نصیری‌فرد با بیان اینکه اگرچه اطلاعات تاریخی محدودی درباره زندگی حضرت بی‌بی حکیمه(س) وجود دارد، اما آثار و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی حضور ایشان بسیار گسترده است، گفت: مرحوم آیت‌الله العظمی خویی در کتاب «معجم رجال الحدیث» از ایشان به عنوان یکی از راویان حدیث نام برده است که این مسئله نشان‌دهنده جایگاه علمی و معنوی این بانوی بزرگوار است.

وی افزود: حضرت بی‌بی حکیمه(س) در زمان خود شخصیتی اثرگذار در حوزه فرهنگی و اجتماعی به شمار می‌رفت و نقش مهمی در هدایت فکری جامعه، به‌ویژه در میان زنان، ایفا می‌کرد. به تعبیر امروزی می‌توان گفت ایشان شخصیتی تأثیرگذار در جامعه بوده و حلقه‌های معرفتی و دینی متعددی را در مدینه شکل داده است.

دبیر کنگره بین‌المللی بی‌بی حکیمه(س) با اشاره به حرکت کاروان‌های اهل‌بیت(ع) به ایران پس از هجرت امام رضا(ع) گفت: در تاریخ نقل شده است که پس از امام رضا(ع)، دو کاروان مهم به ایران حرکت کردند که یکی به سرپرستی حضرت فاطمه معصومه(س) و دیگری به همراهی حضرت بی‌بی حکیمه(س) و حضرت شاهچراغ(ع) بوده است و هر دو کاروان نقش مهمی در تحولات فرهنگی و اجتماعی ایران داشته‌اند.

وی افزود: در همین چارچوب، محور اصلی این کنگره «حضرت بی‌بی حکیمه در آینه حرکت تمدنی امام رضا(ع)» تعریف شده است تا نقش این بانوی بزرگوار در ترویج معارف اهل‌بیت(ع) و شکل‌گیری جریان‌های فرهنگی و اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.

نصیری‌فرد با تشریح مراحل برگزاری این کنگره گفت: روند اجرای کنگره در پنج مرحله طراحی شده است که شامل مرحله مقدماتی، رونمایی از پوستر و فراخوان مقالات، مرحله تولید آثار علمی و فرهنگی، برگزاری پیش‌نشست‌های علمی و در نهایت برگزاری همایش اصلی است.

وی ادامه داد: پیش‌نشست‌های علمی این کنگره در شهرهای مشهد، قم، شیراز و گچساران برگزار خواهد شد و هر یک از این نشست‌ها در سطح یک همایش ملی طراحی شده است.

دبیر کنگره بین‌المللی بی‌بی حکیمه(س) با اشاره به تولیدات علمی و پژوهشی این رویداد گفت: در قالب این کنگره، آثار مختلفی از جمله مقالات علمی، کتاب، تدوین دانشنامه، ایجاد بانک اطلاعات دیجیتال و همچنین طراحی یک سامانه هوش مصنوعی برای پاسخگویی به پرسش‌ها درباره شخصیت حضرت بی‌بی حکیمه(س) و سایر شخصیت‌های مرتبط با این جریان فرهنگی تولید خواهد شد.

وی افزود: در حوزه رسانه و هنر نیز تولید برنامه‌های تلویزیونی، برنامه‌های رادیویی، مستندهای کوتاه، موشن‌گرافیک، انیمیشن، نماهنگ، آثار ادبی و تولیدات گسترده در فضای مجازی در دستور کار قرار دارد.

نصیری‌فرد همچنین از برگزاری بخش‌های نمایشگاهی و تولید آثار هنری خبر داد و گفت: در این بخش آثاری با موضوعاتی همچون «خواهر خورشید»، «بانوی هجرت» و «پناه دل‌ها» در قالب روایت‌های تصویری، آثار هنری و طراحی‌های فرهنگی تولید و ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به بعد بین‌المللی این کنگره نیز تصریح کرد: در این بخش برنامه‌هایی همچون راه‌اندازی شبکه همکاری زنان اثرگذار منطقه، تشکیل مجمع زنان سفیران فرهنگی و تدوین بیانیه‌هایی درباره نقش زنان در تحولات فرهنگی و اجتماعی جهان اسلام پیش‌بینی شده است.