به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس کمیته امداد شهرستان ساری گفت: تعداد ۱۷۸سری جهیزیه پارسال به نوعروسان ساروی اهدا شد.

حجت الاسلام مهدی بریمانی ورندی افزود: برای نوعروسان مبلغ ۵۰ میلیون تومان کارت هدیه نقدی خرید کالا در نظر گرفته شده و پرداخت شد.

وی تصریح کرد: کمیته امداد با برگزاری کلاس‌های مشاوره‌ای قبل از ازدواج برای نو عروسان تحت حمایت، در جهت حمایت از سنت حسنه ازدواج و کاهش طلاق در جامعه تلاش می‌کند.

حجت الاسلام بریمانی همچنین گفت: برای تعداد ۴۳ تازه داماد تحت حمایت این نهاد نیز هدیه‌ای نقدی با عنوان هدیه داماد در نظر گرفته شده و به آنها پرداخت شد.