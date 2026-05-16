پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیته امداد شهرستان ساری گفت: ۱۷۸سری جهیزیه، پارسال به نوعروسان ساروی اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس کمیته امداد شهرستان ساری گفت: تعداد ۱۷۸سری جهیزیه پارسال به نوعروسان ساروی اهدا شد.
حجت الاسلام مهدی بریمانی ورندی افزود: برای نوعروسان مبلغ ۵۰ میلیون تومان کارت هدیه نقدی خرید کالا در نظر گرفته شده و پرداخت شد.
وی تصریح کرد: کمیته امداد با برگزاری کلاسهای مشاورهای قبل از ازدواج برای نو عروسان تحت حمایت، در جهت حمایت از سنت حسنه ازدواج و کاهش طلاق در جامعه تلاش میکند.
حجت الاسلام بریمانی همچنین گفت: برای تعداد ۴۳ تازه داماد تحت حمایت این نهاد نیز هدیهای نقدی با عنوان هدیه داماد در نظر گرفته شده و به آنها پرداخت شد.