به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج اوزان مختلف به این شرح است:

** مردان:

* ۷۱- کیلوگرم: (ایران شرکت کننده نداشت.)

۱- ری وون جو از کره شمالی ۱۵۴ کیلوگرم در یک ضرب، ۱۹۷ کیلوگرم دو ضرب و مجموع ۳۵۱ کیلوگرم (رکورد دو ضرب و مجموع جهان)

۲- چن جیان از چین ۱۵۵، ۱۸۰ و مجموع ۳۳۵ کیلوگرم

۳- آجیت نارایانا از هند ۱۴۰، ۱۷۴ و مجموع ۳۱۴ کیلوگرم

* ۷۹- کیلوگرم:

۱- ری ریونگ هیون از کره شمالی ۱۵۸ کیلوگرم در یک ضرب، ۲۰۶ کیلوگرم دو ضرب و مجموع ۳۶۴ کیلوگرم (رکورد دو ضرب جهان)

۲- ری چونگ سونگ از کره شمالی ۱۶۱، ۱۹۷ و مجموع ۳۵۸ کیلوگرم

۳- لو نای گانگ از چین ۱۵۷، ۱۸۸ و مجموع ۳۴۵ کیلوگرم

* ۸۸- کیلوگرم:

۱- رو کوانگ ریول از کره شمالی ۱۶۷ کیلوگرم در یک ضرب، ۲۲۰ کیلوگرم دو ضرب و مجموع ۳۸۷ کیلوگرم (رکورد دو ضرب جهان)

۲- پان یون هوآ از چین ۱۶۴، ۲۰۵ و مجموع ۳۶۹ کیلوگرم

۳- لی سیونگ وون از کره جنوبی ۱۶۳، ۲۰۵ و مجموع ۳۶۸ کیلوگرم

* رده بندی مدالی مجموع مردان و زنان:

۱- کره شمالی ۱۸ طلا ۸ نقره ۱ برنز

۲- چین ۸، ۱۰، ۸،

۳- تایوان ۳، ۶، ۱،

۴- ازبکستان ۱ - ۱

- تا کنون ۱۲ کشور مدال کسب کرده‌اند.

در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ تیم چین با ۳۵ طلا ۱۵ نقره ۱۱ برنز و ۷۴۹ امتیاز قهرمان شد و تیم‌های کره جنوبی با ۵۱۳ و قزاقستان با ۴۴۰ امتیاز دوم و سوم شدند و تیم ایران با ۵ مدال طلا، ۲ نقره و یک برنز و ۲۳۴.۳ امتیاز در رده دهم جای گرفت.