پنجاه و چهارمین دوره رقابتهای وزنه برداری قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ در گاندهیناگار هند ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج اوزان مختلف به این شرح است:
** مردان:
* ۷۱- کیلوگرم: (ایران شرکت کننده نداشت.)
۱- ری وون جو از کره شمالی ۱۵۴ کیلوگرم در یک ضرب، ۱۹۷ کیلوگرم دو ضرب و مجموع ۳۵۱ کیلوگرم (رکورد دو ضرب و مجموع جهان)
۲- چن جیان از چین ۱۵۵، ۱۸۰ و مجموع ۳۳۵ کیلوگرم
۳- آجیت نارایانا از هند ۱۴۰، ۱۷۴ و مجموع ۳۱۴ کیلوگرم
* ۷۹- کیلوگرم:
۱- ری ریونگ هیون از کره شمالی ۱۵۸ کیلوگرم در یک ضرب، ۲۰۶ کیلوگرم دو ضرب و مجموع ۳۶۴ کیلوگرم (رکورد دو ضرب جهان)
۲- ری چونگ سونگ از کره شمالی ۱۶۱، ۱۹۷ و مجموع ۳۵۸ کیلوگرم
۳- لو نای گانگ از چین ۱۵۷، ۱۸۸ و مجموع ۳۴۵ کیلوگرم
* ۸۸- کیلوگرم:
۱- رو کوانگ ریول از کره شمالی ۱۶۷ کیلوگرم در یک ضرب، ۲۲۰ کیلوگرم دو ضرب و مجموع ۳۸۷ کیلوگرم (رکورد دو ضرب جهان)
۲- پان یون هوآ از چین ۱۶۴، ۲۰۵ و مجموع ۳۶۹ کیلوگرم
۳- لی سیونگ وون از کره جنوبی ۱۶۳، ۲۰۵ و مجموع ۳۶۸ کیلوگرم
* رده بندی مدالی مجموع مردان و زنان:
۱- کره شمالی ۱۸ طلا ۸ نقره ۱ برنز
۲- چین ۸، ۱۰، ۸،
۳- تایوان ۳، ۶، ۱،
۴- ازبکستان ۱ - ۱
- تا کنون ۱۲ کشور مدال کسب کردهاند.
در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ تیم چین با ۳۵ طلا ۱۵ نقره ۱۱ برنز و ۷۴۹ امتیاز قهرمان شد و تیمهای کره جنوبی با ۵۱۳ و قزاقستان با ۴۴۰ امتیاز دوم و سوم شدند و تیم ایران با ۵ مدال طلا، ۲ نقره و یک برنز و ۲۳۴.۳ امتیاز در رده دهم جای گرفت.