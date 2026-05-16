به مناسبت فرا رسیدن روز روابط عمومی و ارتباطات و با هدف تجدید میثاق با شهدای انقلاب مراسم غبار روبی و عطر افشانی گلزار شهدا در همدان برگزار شد.

غبارروبی مزار شهدا به مناسبت روز روابط عمومی و ارتباطات درهمدان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان در مراسم غبارروبی گلزار شهدا که به مناسبت روز روابط عمومی و با حضور مسئولان و فعالان روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد بر نقش مهم روابط عمومی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تاکید کرد.

صفدری با بیان اینکه امروز روابط عمومی‌ها در جامعه از جایگاه و نقش بسیار مهمی برخوردارند بیان کرد: روابط عمومی‌ها پل ارتباطی میان مردم و دستگاه‌ها هستند و می‌توانند در انتقال ارزش‌ها مفاهیم فرهنگی و تبیین خدمات نظام نقش موثری ایفا کنند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان همچنین افزود: روابط عمومی‌ها در نشر مفاهیم ایثار و شهادت مسئولیتی خطیر بر عهده دارند و باید با بهره گیری از شیوه‌های مناسب اطلاع رسانی این فرهنگ ارزشمند را به نسل جوان منتقل کنند.

در ادامه این مراسم امیری مسئول دفتر استاندار همدان نیز از تلاش‌ها و خدمات روابط عمومی‌ها قدردانی کرد و گفت: روابط عمومی‌ها با انعکاس درست رویداد‌ها اطلاع رسانی شفاف و ایجاد تعامل موثر با جامعه نقش مهمی در ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی دارند.

این مراسم با هدف گرامیداشت ۲۷ اردیبهشت روز روابط عمومی و تجدید میثاق با آرمان‌های والای شهدا در گلزار شهدای همدان برگزار شد