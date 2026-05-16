چهارمین مرکز سراج زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با حضور ویدئو کنفرانسی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به بهره برداری رسمی رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حاشیه مراسم افتتاح همزمان طرح‌های بهداشتی و درمانی کشور گفت: همزمان با افتتاح ۱۶۰ طرح بهداشتی، ۲۸ طرح درمانی و ۱۰ مرکز سراج در کشور، دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز چهارمین مرکز سراج خود را راه‌اندازی می‌کند تا خدمات تخصصی سلامت روان در مناطق هدف گسترش یابد.

دکتر ندا اخروی با اشاره به رویکرد این مراکز افزود: مراکز سراج، خدمات روانی و اجتماعی را در مناطق کم‌برخوردار ارائه می‌دهند و خدمات ارائه‌شده برای شهروندان ایرانی به صورت رایگان است.

مدیر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه مراکز سراج الگویی نوین در ارائه خدمات سلامت روان محسوب می‌شوند، گفت: ویژگی مهم این مراکز، ارائه همزمان خدمات تخصصی روانپزشکی، خدمات روان‌شناختی و مداخلات اجتماعی است. در واقع این مراکز علاوه بر درمان، به عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت روان نیز توجه ویژه دارند.

دکتر اخروی ادامه داد: در این مراکز تلاش می‌شود با جلب مشارکت مردم و همکاری دستگاه‌های مختلف، زمینه‌ها و عوامل بروز اختلالات روانپزشکی در جامعه کاهش یابد. همچنین خانواده بیماران، جامعه محلی و نهاد‌های مرتبط در فرآیند درمان و حمایت از بیماران مشارکت داده می‌شوند.

وی گفت: مراکز سراج علاوه بر ارائه خدمات درمانی، خانواده بیماران را در مسیر درمان همراه می‌کنند و با تعامل با جامعه محلی و دستگاه‌های مختلف، برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سلامت روان جامعه تلاش می‌کنند.

مدیر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به روند شکل‌گیری این مراکز افزود: چنین الگویی از خدمات پیش از این در نظام سلامت کشور وجود نداشت و از سال ۱۴۰۳ راه‌اندازی مراکز سراج در کشور آغاز شده است.

دکتر اخروی درباره مراکز فعال سراج در مشهد نیز گفت: پیش از این سه مرکز سراج در شهر مشهد فعالیت خود را آغاز کرده‌اند که شامل مرکز سراج مجتمع «شوق زندگی» در محدوده خواجه‌ربیع، مرکز سراج توس ۷۴ (مرکز حاجی اربابی) و مرکز سراج در کلینیک ویژه سیدی شهید اصلانی است و با افتتاح مرکز جدید، تعداد این مراکز در مشهد به چهار مرکز می‌رسد.

دکتر اخروی با اشاره به جایگاه این مراکز در ساختار نظام سلامت گفت: تا پیش از این، مراکز سراج جایگاه مشخصی در ساختار اداری شبکه‌های بهداشت و درمان نداشتند، اما از سال گذشته در استاندارد‌های شبکه‌های بهداشت و درمان تعریف شده و به ساختار رسمی نظام سلامت کشور اضافه شده‌اند؛ موضوعی که امکان توسعه این مراکز را در آینده فراهم می‌کند.

وی در ادامه درباره نیاز شهر مشهد به این مراکز گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، به ازای هر ۳۰۰ هزار نفر جمعیت یک مرکز سراج تعریف شده است و با توجه به جمعیت مناطق کم‌برخوردار و حاشیه شهر مشهد، حداکثر پنج مرکز سراج برای این شهر قابل پیش‌بینی است.

مدیر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: با توجه به نیاز‌های جدی‌تر مناطق حاشیه‌ای مشهد و پررنگ بودن مسائل اجتماعی در این مناطق، توسعه مراکز سراج ابتدا از حاشیه شهر مشهد آغاز شده و در ادامه امکان گسترش این خدمات در شهرستان‌های زیر پوشش دانشگاه نیز وجود خواهد داشت.