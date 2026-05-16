کارکنان شبکه بهداشت و درمان بردسکن، در برنامه پیاده‌ روی همگانی به مناسبت هفته ملی سلامت و جمعیت و روز جهانی فشار خون بالا شرکت کردند.

پیاده‌ روی کارکنان بهداشت و درمان بردسکن به مناسبت هفته ملی سلامت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن بر ضرورت کنترل مستمر فشار خون و اتخاذ سبک زندگی سالم تأکید کرد.

دکتر حسین امامیان که در حاشیه پیاده‌ روی کارکنان شبکه بهداشت و درمان این شهرستان در پارک ولی عصر و در جوار شهدای گمنام سخن می گفت، افزود: این رویداد ورزشی با هدف ارتقای سلامت جسمی و روحی کارکنان و همچنین افزایش آگاهی عمومی در خصوص اهمیت کنترل فشار خون برگزار شد.

امامیان، ورزش و فعالیت بدنی را عاملی کلیدی در ایجاد روحیه نشاط و شادابی در جامعه دانست و خواستار توجه ویژه مردم به این مقوله شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بردسکن همچنین بر اهمیت مصرف غذاهای سالم و پرهیز از فست‌ فودها و غذاهای فرآوری شده تأکید کرد و از خانواده‌ ها درخواست کرد تا با اصلاح الگوی تغذیه خود، گامی مؤثر در راستای پیشگیری از بیماری‌ های غیرواگیر و ارتقای سلامت عمومی بردارند.