وزیر آموزش و پرورش با اشاره به انجام سنجش سلامت دانش آموزان در بدو ورود به مدرسه و برای پایه اول ابتدایی گفت: دانش‌آموزان با سنجش سلامت ثبت‌نام می‌شوند و پرونده سنجش شرط ورود به پایه اول است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،علیرضا کاظمی در حاشیه مراسم گرامی داشت هفته سلامت با شعار «همه با هم برای سلامت و امنیت با تکیه بر دانش»، با بیان اینکه سلامت یکی از مهم‌ترین موضوعات نظام تعلیم و تربیت کشور است، افزود: تمام ظرفیت‌های برنامه‌ای و نیروی انسانی داخل آموزش و پرورش و ظرفیت‌های وزارت بهداشت را در اختیار ارتقا سلامت دانش‌آموزان که سلامت پایه جامعه است، قرار دادیم.

وی با بیان اینکه سلامت جسمی و روانی به‌هم گره‌خورده است، توضیح داد: کسی که سلامت جسمی ندارد روان او به‌هم ریخته است و اگر روان او به‌هم ریخته باشد و سلامت جسمی آسیب می‌بیند، اینها در هم تنیده است. علاوه بر اینکه در آموزش و پرورش مربیان بهداشت را به کار گرفتیم و از ظرفیت برنامه درسی و محتوا‌های تولید شده استفاده می‌کنیم، اما با فعالیت میدانی بین دو دستگاه آموزش و پرورش و وزارت بهداشت اتفاقات خوبی رقم خورده است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به انجام سنجش سلامت دانش آموزان در بدو ورود به مدرسه و برای پایه اول ابتدایی، تصریح کرد: در سنجش سلامت جسمی و روانی کودکان بدو ورود به مرز ۱۰۰ نزدیک شدیم و دانش‌آموزان با سنجش سلامت ثبت‌نام می‌شوند و پرونده سنجش شرط ورود به پایه اول است.

کاظمی با بیان اینکه برنامه سلامت دهان و دندان و سایر برنامه‌ها در طول سال با کمک وزارت بهداشت با عنوان برنامه‌های تکمیلی دنبال می‌شود، تصریح کرد: مهم‌ترین کار یعنی کار سفیران سلامت و نقش سلامت‌یاری در کلاس و مدرسه را به دانش‌آموز سپردیم و این اقدام این پیام را می‌دهد که نه تنها از سلامت خود باید مراقبت کنیم که باید مراقب سلامت دیگران نیز باشیم که این دو به‌هم گره خورده است.

با هم بودن و علم دو رکن اصلی شعار هفته سلامت امسال است و این دو، جهت‌گیری راهبردی ما در هفته سلامت است.