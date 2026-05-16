

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد : مأموران پلیس آگاهی شهرستان رضوانشهر محل احتکار و دپوی ارزاق عمومی و مواد غذایی را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در بازرسی از آن مواد غذایی و خوار و بار شامل روغن سرخ کردنی ، روغن کنجد، روغن زیتون انواع بیسکویت ها، انواع تنقلات و ... جمعاً ۱۲هزار و ۲۰۴ عدد به ارزش مالی بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ تومان کشف و ضبط کردند.

متهم ۴۲ ساله این پرونده به منظور سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.