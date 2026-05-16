مجموعه تلویزیونی «صدای قلب من»، روایتی احساسی و تأمل‌برانگیز از عشق، انتظار، ایمان، رذالت و اصالت انسانی را در قالبی داستانی و امروزی به تصویر می‌کشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه تلویزیونی «صدای قلب من»، به نویسندگی و کارگردانی محمدمهدی چوپانی و تهیه‌کنندگی رسول آذرسرا تولید شده و کاری از خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ سیماست.

در این مجموعه هنرمندانی ازجمله سوگل طهماسبی، مرتضی امینی‌تبار، مینا شفیعی، اعظم کبودیان و آرزو تهرانی، با حضور علیرضا جلالی‌تبار، علی اوسیوند و نسرین نکیسا به ایفای نقش پرداخته‌اند. «صدای قلب من»، با ساختاری قصه‌گو، فضایی احساسی و رویکردی اخلاق‌محور، از شبکه دو پخش می شود.

محمدمهدی چوپانی، کارگردان این مجموعه تلویزیونی گفت: «صدای قلب من»، روایت زندگی دختری به نام ساراست که بعد از ۳۰ سال از هلند به ایران بازمی‌گردد و به خاطر خواندن یک رمان ایرانی در آنجا احساس کرده که ممکن گذشته‌اش را در ایران پیدا کند و بفهمد که ریشه هویتش به کجا می‌رسد. از سوی دیگر و در بستر تاریخی، قصه در مورد نرگس است که تازه از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده و عاشق معلمی است و با پسری به نام سیروس آشنا می‌شود و زندگی پرفرازونشیبی را با هم شروع می‌کنند.

وی افزود: در خط داستانی این سریال یک قصه از سال ۱۳۵۷ شروع می‌شود و قصه دیگر در زمان حاضر است، اما دو قصه در سال ۱۴۰۰ به هم می‌رسند. «صدای قلب من» به تعبیری یک درام عاشقانه و در کنار آن یک درام معمایی است.

چوپانی گفت: ایده قصه از اینجا آغاز می شود که هویت یک فرد هر اندازه هم درگیر زمان و مکان و زبان و فرهنگ دیگر شود، در انسان ریشه دارد و با صبر و استقامت می‌توان به آن رسید.

مهم‌ترین پیام داستان «صدای قلب من» این است که زندگی امتحان‌های مهم و سختی برای ما در نظرگرفته و خداوند همه ما را برای امتحان به دنیا آورده است. فرق آدم‌ها در مواجهه با این امتحانات برجسته می‌شود و صبر مهم‌ترین مؤلفه‌ای است که می‌تواند آدم‌ها را به نتیجه برساند.

وی گفت: مهم‌ترین نکته در قصه «صدای قلب من» درمسیر هم‌راستا شدن با مؤلفه‌های سند تحول، توجه ویژه به نقش خانواده و اعتقادات مذهبی در دل زندگی روزمره و اخلاق‌محور بودن داستان است، به صورتی که کنه داستان با اخلاقیات ایرانی-اسلامی تطبیق دارد.

مینا شفیعی، بازیگر نقش اول قصه «صدای قلب من»، در مورد نقش خود در این داستان گفت: من در این قصه نقش دختری را دارم که عاشق شعر و ادبیات است و معلمی را دوست دارد؛ قصه‌ای که از سال ۵۷ شروع می‌شود و جریان می‌یابد. او عاشق می‌شود و فرازوفرودهایی را در زندگی تجربه می‌کند و در کل شخصیت آرامی دارد. عاشق شدن، فارغ شدن، مادری و مهربانی ازجمله خصیصه‌های اصلی این کاراکتر است.

وی با تأکید بر تجربه زیسته و همذات‌پنداری خود با شخصیت قصه «صدای قلب من» گفت: این شخصیت بسیار شبیه به خود من بود. سختی‌هایی که در زندگی می‌کشد، مشقت‌هایی که در دوران مجردی تجربه می‌کند، عشقی که به پدرش دارد و حال‌وهوای مادری‌اش از سویی و مهربانی زیاد و عشق به خانواده و هنر از سوی دیگر تمام مؤلفه‌هایی بود که من در زندگی شخصی تجربه کرده بودم. البته کارگردان شخصیتی فراتر ازآنچه من بودم برای این آدم خواست که امیدوارم آن‌گونه که شایسته بود، بازی‌اش کرده باشم تا این شخصیت ازکاردرآمده باشد.

شفیعی با اشاره به اینکه «صدای قلب من» مضمونی معنوی و اخلاقی دارد، بیان کرد: قصه می‌خواهد بگوید باید انسان خوبی بود. مهربانی و باخدا بودن و ایمان داشتن هم از دیگر مؤلفه‌های این داستان است. کسانی که دل شکسته دارند، وقتی به چیزی که به آن اعتقاد دارند، پناه می‌برند شاید در آن حال و احوال گلایه کنند و تصورشان این باشد که خدا فراموششان کرده، اما به‌هرحال متوجه توجهات خدا خواهند شد.