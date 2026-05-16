نرخ بازده تا سررسید (YTM) اوراق خزانه اسلامی از اولین روز هفته گذشته تا روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ با رشد ۰٫۲۲ واحد درصدی، به ۳۹٫۵۵ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس داده‌های اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار، از روز شنبه ۱۹ اردیبهشت تا ساعت ۱۱:۳۰ روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، مجموع حجم معاملات خرد اوراق خزانه اسلامی ایران (اخزا) به ۳ میلیون و ۲۷۰ هزار ورقه رسیده است.

آمار‌ها نشان می‌دهد بیش‌ترین و کم‌ترین حجم معاملات اوراق خزانه اسلامی (اخزا) به‌ترتیب در روز‌های ۲۲ و ۲۰ اردیبهشت، با ثبت حدود «۹۱۱ هزار ورقه» و «۴۴۱ هزار ورقه» رقم خورده است.