به گزارش خبرگزاری صداوسیما محمد حسین کبادی، معاون عملیات سازمان امدا و نجات جمعیت هلال احمر گفت: ظهر امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت حادثه حریق کارخانه تولید روغن به مرکز عملیات اضطراری هلال احمر اعلام شد. بلافاصله هفت امدادگر به محل حادثه اعزام شدند و عملیات جست‌و‌جو و نجات را آغاز کردند.

وی ادامه داد: این حادثه در آذربایجان شرقی - مراغه، شهرک صنعتی مراغه رخ داده که تاکنون ۱۰ نفر مصدوم شده‌اند. عملیات امدادگران در صحنه حادثه همچنان ادامه دارد.