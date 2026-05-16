پخش زنده
امروز: -
۱۶۱ دستگاه گوشی تلفن همراه به دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان گفت: در راستای اجرای فعالیتهای قرارگاه حمایتی اجتماعی ایران همدل و با همافزایی و مساعدت گسترده خیران نیکاندیش، این تعداد دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش بیش از ۳ میلیارد و ۱۱۸ میلیون تومان، بین دانشآموزان نیازمند استان اصفهان توزیع شد.
محمدرضا مومی اردستانی، هدف از این اقدام خداپسندانه را رفع محرومیت آموزشی و فراهم کردن امکان حضور فعال دانشآموزان در فضای مجازی بیان کرد.
وی با اشاره به اهمیت حضور دانشآموزان در کلاسها و آزمونهای آنلاین، به ویژه در دوران کنونی، گفت: این گوشیها با اولویت خانوادههای دارای دو و سه فرزند محصل که پیش از این از امکانات آموزش مجازی محروم بودند، اهدا شد.
معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان افزود: این اقدام ارزشمند، که با هدف تشویق، افزایش اعتماد به نفس و تکریم دانشآموزان و خانوادههای آنان صورت گرفت، بستری مناسب برای ارتقای سطح دانش، شرکت در کلاسهای آنلاین موسساتی چون قلم چی و همچنین استفاده سالم و هدفمند از فضای مجازی و تقویت سواد رسانهای فراهم میکند.
مومی اردستانی، بیش از ۴۸ هزار دانش آموز را تحت حمایت این نهاد دانست و گفت: اینگونه اقدامات حمایتی، گامی موثر در جهت توانمندسازی آموزشی و اعتلای تحصیلی دانشآموزان تحت پوشش این نهاد باشد.