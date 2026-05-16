به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان گفت: در راستای اجرای فعالیت‌های قرارگاه حمایتی اجتماعی ایران همدل و با هم‌افزایی و مساعدت گسترده خیران نیک‌اندیش، این تعداد دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش بیش از ۳ میلیارد و ۱۱۸ میلیون تومان، بین دانش‌آموزان نیازمند استان اصفهان توزیع شد.

محمدرضا مومی اردستانی، هدف از این اقدام خداپسندانه را رفع محرومیت آموزشی و فراهم کردن امکان حضور فعال دانش‌آموزان در فضای مجازی بیان کرد.

وی با اشاره به اهمیت حضور دانش‌آموزان در کلاس‌ها و آزمون‌های آنلاین، به ویژه در دوران کنونی، گفت: این گوشی‌ها با اولویت خانواده‌های دارای دو و سه فرزند محصل که پیش از این از امکانات آموزش مجازی محروم بودند، اهدا شد.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان افزود: این اقدام ارزشمند، که با هدف تشویق، افزایش اعتماد به نفس و تکریم دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان صورت گرفت، بستری مناسب برای ارتقای سطح دانش، شرکت در کلاس‌های آنلاین موسساتی چون قلم چی و همچنین استفاده سالم و هدفمند از فضای مجازی و تقویت سواد رسانه‌ای فراهم می‌کند.

مومی اردستانی، بیش از ۴۸ هزار دانش آموز را تحت حمایت این نهاد دانست و گفت: این‌گونه اقدامات حمایتی، گامی موثر در جهت توانمندسازی آموزشی و اعتلای تحصیلی دانش‌آموزان تحت پوشش این نهاد باشد.