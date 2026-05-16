به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سردار حسین حسن‌پور با اشاره به دریافت گزارش‌های متعدد از برداشت‌های غیرمجاز از حساب شهروندان گفت: با ثبت شکایت‌های مردمی، رسیدگی به این موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی با بیان اینکه با بررسی‌های فنی و تخصصی مأموران اعضای یک باند ۳ نفره که با نصب تجهیزات اسکیمر روی دستگاه‌های خودپرداز، اقدام به کپی اطلاعات کارت‌های بانکی و سرقت اطلاعات محرمانه کاربران می‌کردند افزود: پس از دستیابی به اطلاعات کارت‌ها، به‌صورت غیرمجاز از حساب قربانیان برداشت می کردند.

فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به دستگیری متهم اصلی این پرونده گفت: فرد دستگیر شده مردی ۴۴ ساله است و تاکنون ۵۰ نفر در استان به‌عنوان شاکی این پرونده شناسایی شده‌اند.

سردار حسین حسن‌پور افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموع برداشت‌های غیرمجاز این باند بیش از ۸۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی با تأکید بر اینکه مجرمان سایبری همواره در تلاشند با سوء استفاده از غفلت قربانیان به اقدامات مجرمانه دست بزنند، خاطرنشان کرد: بی‌توجهی به نکات ساده امنیتی هنگام استفاده از کارت‌های بانکی می‌تواند زمینه سوءاستفاده افراد سودجو را فراهم کند.

سردار حسن‌پور به شهروندان توصیه کرد هنگام استفاده از دستگاه‌های کارتخوان سیار یا خودپرداز‌ها به هرگونه قطعه یا تجهیزات غیرعادی توجه داشته باشند و در زمان انجام تراکنش، رمز کارت بانکی را شخصاً و با دقت وارد کنند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا برداشت غیرمجاز از حساب بانکی، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.