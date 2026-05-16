مدیریت آمار و تحلیل داده بورس تهران در گزارش تفصیلی فروردین ۱۴۰۵، از افزایش چشمگیر جذابیت ابزار‌های درآمد ثابت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس آمار مدیریت آمار و تحلیل داده بورس تهران، ارزش معاملات بازار اوراق بدهی در نخستین ماه سال جاری با رشد ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل (فروردین ۱۴۰۴) همراه شده و به رقم ۳۷ هزار و ۶۴۱ میلیارد ریال رسیده است.

هم‌چنین حجم معاملات این بازار نیز با جهشی ۲۷ درصدی در مقایسه با فروردین سال گذشته، از ۳۴ میلیون برگه به ۴۳ میلیون برگه اوراق صکوک، مشارکت و گواهی اعتبار مولد افزایش یافته است. این روند صعودی در حالی رقم خورده است که بخش عمده‌ای از معاملات این ماه بر بستر اوراق صکوک متمرکز بود که به تنهایی ارزش معاملاتی ۱۸ هزار و ۲۷۸ میلیارد ریال را به ثبت رسانده است.

علاوه بر رشد ارزش معاملات، تعداد دفعات معاملات در برخی زیرگروه‌های بازار بدهی نیز پایداری مناسبی داشته است. برای نمونه، اوراق مشارکت در این دوره با ثبت ارزش ۴۲۰ میلیارد ریالی، بخشی از جریان نقدینگی بازار را به خود اختصاص داده‌اند. این آمار از اعتماد مستمر فعالان بازار به ابزار‌های با درآمد ثابت برای مدیریت ریسک سبد دارایی‌ها در آغاز سال جدید حکایت دارد.