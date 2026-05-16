حجت الاسلام والمسلمین موسی پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در حکمی، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد رضا میر تاج الدینی را به سمت معاونت مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن حکم صادره رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در انتصاب حجت الاسلام والمسلمین میرتاج الدینی به عنوان معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد رضا میر تاج الدینی (دام عزه)

سلام علیکم.

گاهِ تاریخ، گاهِ عبور از پیچ‌های تمدنی است؛ لحظاتی که تکلیف روایت و جهت‌بخشی به ادراک عمومی، از جنس مدیریت صحنه نیست، که از جنس فرماندهی معرفتی قلب‌ها و ذهن‌هاست. امروز میدان تبلیغ، دیگر فقط عرصه‌ی آگاهی‌بخشی نیست؛ عرصه‌ی جنگِ روایت‌ها، احاطه‌ی ادراکی و معماری افکار عمومی در انبوهی از داده‌های متعارض است. در چنین بزنگاهی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نه صرفاً یک قرارگاه اجرایی، که عصاره‌ی خِرَد جمعی انقلاب در میدانِ «جهاد تبیین» است. نهادی که همواره تیزبینی خود را نه از حب و بغض‌های جناحی، که از صراط مستقیم سیاست‌ها و رهنمود‌های ولی امر مسلمین وام گرفته و با طهارت سیاسی، قامت خود را از آمیختگی به کشمکش‌های جناحی دور نگاه داشته است.

اینک برای پیشبرد این رسالت خطیر در «معاونت مراسم و استان‌ها»، به راهبردی نیازمندیم که مراسم را نه یک «رویداد»، که یک «فرایند تمدنی» ببیند. جنابعالی که کارنامه‌تان مشحون از تعهد و تجربه‌های ارزشمند در ساحت‌های گوناگون فرهنگی و اجتماعی است؛ به این مسئولیت منصوب می‌شوید. انتظار می‌رود در این مسیر، با پشت‌سر نهادن الگو‌های مرسوم اداری، به سوی خلق یک نظامِ هوشمندِ تبلیغی حرکت کنید. اهم انتظارات به شرح ذیل است:

۱ ـ امروز فناوری، صرفا ابزار جانبی نیست؛ «عرصه‌ی اجتناب‌ناپذیر زیست بشری» است که فرم و محتوای ارتباطات را دگرگون ساخته و کنش‌های انسانی را به میدانی سایبری-فیزیکی بدل کرده است. در چنین فضایی، سرعت تحولات و تکثر روایت‌ها چنان سرسام‌آور است که دیگر نمی‌توان بر اساس دریافت‌های سنتی و حدس و گمان، نبض جامعه را لمس کرد. ضرورت ایجاد تحول متناسب با شرایط امروز کشور، ایجاب می‌کند که برای عبور از این غبارِ اطلاعاتی، سازوکاری هوشمند و مبتنی بر ساختار‌های نوین افکارسنجی و داده‌کاوی طراحی شود. بر این اساس، باید ساختاری مناسب برای بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی فراهم آید تا با رصد دقیق و هوشمندانه‌ی لایه‌های پنهان جامعه، امکان اتخاذ سیاست‌ها، راهبرد‌ها و تدابیر دقیق برای جلب مشارکت هرچه بیشتر مردم در صحنه‌های حماسی و ملی مهیا گردد.

۲ ـ در شرایط کنونی حکمرانی تبلیغی در گرو شبکه‌سازی مردمی است. لزوم شبکه‌سازی با استفاده از ظرفیت نیرو‌های توانمند انقلابی در سراسر کشور و اقصی نقاط میهن اسلامی، رسالتی است که فراتر از هماهنگیِ صرف، نیازمند «معماری شبکه‌های میانی» می‌باشد. این شبکه‌ها باید با بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های مردمی، شخصیت‌های علمی، حوزه‌های اندیشه ورزو اقشار تأثیرگذار شکل گیرند تا در لحظات حساس، میدان را مدیریت فکری و عملیاتی کنند. در این مسیر، برقراری ارتباط مستمر و کیفی با مجموعه‌های فکری، میدانی و جهادی و رابطه‌ی زایا با نخبگان دانشگاهی و حوزوی، به تعمیق محتوایی برنامه‌ها و فراخوان‌ها می‌انجامد و این ارتباطات، باید نه از جنس تشریفات، که از جنس تفاهم برای خلقِ گفتمان نوین باشد.

۳ ـ در شرایطی که تحرکات دشمن در عرصه‌ی جنگ ترکیبی و شناختی لحظه‌ای متوقف نمی‌شود، برنامه‌محوریِ مبتنی بر مسئله‌محوری یک ضرورت راهبردی است. برنامه‌های شورا باید بر مدار «هوشیاری فعال» تنظیم شود؛ به این معنا که گره‌های ذهنی امروز جوانان و تردید‌های القایی دشمن را ببینیم و پیش از آنکه روایت دشمن غالب شود، روایت انقلاب را با زبان خلاقیت، هنر و عقلانیت بر دل‌ها بنشانیم. در این میان، تعظیم شعائر و مناسبت‌های ملی، مذهبی، سیاسی و انقلابی، باید از سطح نمادپردازی به سطح هویت‌بخشی عمیق ارتقا یابد.

۴ ـ بخش عمده‌ای از مأموریت شما، می‌بایست بر «میدان‌داری جوانان» متمرکز باشد. ضروری است ارزش‌گذاری بر ابداعات، خلاقیت و نوآوری‌ها را به یک فرهنگ سازمانی بدل سازید و زمینه را برای نقش‌آفرینی بیشتر اقشار مختلف مردم، به‌ویژه جوانان و نوجوانان، در برگزاری مراسم و مناسبت‌های دینی و انقلابی فراهم آورید. به جوانان صرفاً به‌عنوان مخاطب ننگرید؛ آنان را صاحبان اصلی مراسم و ابتکارات بدیع بدانید. نوآوری‌هایی که زبان انقلاب را برای نسل نو، جذاب و فهم‌پذیر می‌کند، شاهرگ حیاتی این مأموریت است و دفاتر استانی نیز باید با نظارتی سازنده و تعاملی همه‌جانبه، به آزمایشگاه‌های خلاقیت بدل شوند.

۵ ـ افزایش کارآمدی و ارتقای سطح برگزاری مراسم، نیازمند تلاشی مضاعف در جهت افزایش مشارکت دستگاه‌های اجرایی و مجمع نمایندگان و نیز فعال‌سازی و هماهنگی شبکه‌های مردمی در مأموریت‌های شورا است. در این چارچوب، تقویت جبهه جهاد تبیین در قالب قرارگاهی با رویکرد نشر محتوا و مردمی‌سازی مراسم و همچنین تعامل سازنده، نظارت همه‌جانبه و همکاری مؤثر با دفاتر استانی باید سرلوحه‌ی برنامه‌های شما باشد.

بی تردید جناب عالی، امروز سکاندار بخشی از یک «قرارگاه نرم» هستید که باید با تکیه بر همفکری معاونین، مدیران، رؤسای دفاتر استانی، هیئت اندیشه ورزو سایر همکاران دلسوز و مجرب شورا، گام‌های مؤثری در تحقق این انتظارات بردارید. تمامی این تلاش‌ها در ذیل چتر وحدت‌بخشِ سیاست‌ها و منویات رهبر حکیم و مقتدر انقلاب اسلامی معنا می‌یابد؛ چراکه این نهاد، فارغ از جناح‌بندی‌ها، همواره ملجأ وحدت ملت در صحنه‌های حماسی بوده است.

از درگاه حضرت باری‌تعالی، توفیق روزافزون شما را در ظل توجهات حضرت ولی‌عصر (ارواحنا فداه) و در مسیر تحقق فرامین مقام معظم رهبری (حفظه‌الله) مسئلت دارم.

در خاتمه، از زحمات و تلاش‌های حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای خداداده در دوره‌ی سرپرستی این معاونت، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌نمایم.