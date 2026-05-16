مراسم تجلیل از مدیران مدارس شاهد بردسکن، با حضور مسئولان آموزش و پرورش و بنیاد شهید و امور ایثارگران این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان بردسکن در مراسم تجلیل از مدیران مدارس شاهد این شهرستان گفت: معلمان به عنوان چراغ هدایت در جامعه نقش کلیدی دارند.

حبیب‌ الله حاجی‌ زاده مدارس شاهد را سرآمد مدارس شهرستان در زمینه‌های آموزشی و تربیتی خواند و بر تأثیر مثبت کادر آموزشی و معلمان بر رشد روانی و اجتماعی دانش‌ آموزان تأکید کرد.

حاجی‌ زاده همچنین وظیفه معلمان را هدایت دانش‌ آموزان به سمت حیات طیبه دانست و بر اهتمام جدی مدارس شاهد در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت صحه گذاشت.

وی با یادآوری شرایط سخت دوران جنگ، به مقاومت و پویایی نظام آموزشی اشاره کرد که حتی در شرایط جنگی نیز تعطیل نشد و معلمانی بودند که در مناطق محروم و دورافتاده نیز به امر تعلیم و تربیت مشغول بودند.

حاجی زاده افزود: شهرستان بردسکن دارای پنج فضای آموزشی مختص مدارس شاهد است که نزدیک به ۱۶۰۰ دانش‌آموز در این مدارس مشغول به تحصیل علم و کسب فضایل اخلاقی هستند.

وی ادامه داد: سال گذشته، سرکار خانم حسینی، مدیر دبیرستان شاهد شهدای وحدت، به عنوان مدیر برتر مدارس شاهد کشور انتخاب شد که افتخاری برای این شهرستان محسوب می‌ شود.



علی نخعی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بردسکن هم ضمن قدردانی از زحمات بی‌ دریغ مدیران مدارس شاهد که در طول سال تحصیلی در خط مقدم فعالیت‌های آموزشی و پرورشی حضور دارند، بر استمرار این همکاری‌ ها و حمایت‌ ها تأکید کرد.

به گفته وی این مراسم، فرصتی مغتنم برای قدردانی از تلاش‌ های شبانه‌ روزی دست‌ اندرکاران مدارس شاهد و همچنین ترسیم چشم‌ اندازی روشن برای آینده این مدارس در شهرستان بردسکن بود.

در پایان این مراسم از مدیران مدارس شاهد شهرستان بردسکن تجلیل شد.

این برنامه به میزبانی آموزشگاه دخترانه شاهد شهید محمد رمضانی برگزار شد.