تولیت آستان حضرت معصومه (س)، در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان قم گفت: مسئله اصلی در تجمعات شبانه، دفاع از اسلام و اخلاق است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیتالله محمد سعیدی، در این جلسه بر ضرورت کمکرسانی به دولت و رفع نیازهای اقتصادی جامعه تأکید کرد و خود را آماده هرگونه مساعدت در این زمینه دانست. وی اصل موضوع تجمعات شبانه مردم را دفاع از پرچم اسلام و اخلاق عنوان کرد و با اشاره به تفاوت مسائل امروز با دوران رژیم سابق، بر رعایت هر چه بهتر و بیشتر موازین شرعی در سطح جامعه تأکید کرد.
استاندار قم، هم در این جلسه توجه به مسائل فرهنگی و تقویت بنیاد خانواده را در اولویت برنامههای استان خواند.
اکبر بهنامجو، با اشاره به شرایط حساس کنونی و جنگ ترکیبی دشمن، خواستار همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای فرهنگی برای طراحی سازوکارهای مؤثر در مقابله با تهدیدهای دشمن در حوزه فرهنگ، حجاب و خانواده شد و بر حمایت از اهالی فرهنگ و هنر به عنوان خط مقدم جهاد فرهنگی تأکید کرد.
استاندار قم همچنین با اشاره به بیانات رهبر انقلاب اسلامی در زمینه پدافند غیرعامل فرهنگی، توجه ویژه به پدافند زبانی و گفتمانی را ضروری دانست و گفت: باید با بهرهگیری از ظرفیت هنرمندان و رسانههای استان، روایتهای مقاومت و امید را تقویت کرد.
حجتالاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری، نماینده مردم قم در مجلس، با اشاره به شرایط کنونی، خواستار تغییر رویکرد شورای فرهنگ عمومی شد.
وی بر لزوم هدفمند کردن تبلیغ محصولات تجاری در سطح شهر تاکید کرد و گفت: تبلیغ برخی محصولات در انظار عمومی چندان نسبتی با انقلاب اسلامی ندارد و کمکی به رشد تعالی جامعه نمیکند.
حجتالاسلام والمسلمین قاسم روانبخش، دیگر نماینده قم در مجلس خواستار تلفیق اقدامات سلبی و ایجابی در موضوع حجاب و عفاف شد و بر لزوم ادامه و تقویت همزمان رویکردهای پیشگیرانه و برخوردی تأکید کرد.
دادستان عمومی و انقلاب قم با اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای برخورد قاطع با هرگونه کشف حجاب و مظاهر فساد، تصریح کرد: طبق نظر کارشناسان امنیتی، راهکار اصلی فقط برخورد سلبی نیست و کار فرهنگی و اقدامات سایر دستگاهها نیز ضروری است.
علی اصغر سلطانی افزود: برای نهادها و دستگاههایی که در این زمینه ترک فعل کنند، پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.
فرمانده انتظامی استان قم هم با اشاره به نگرانیهای مطرحشده درباره بدحجابی، تأکید کرد: حرکت کنونی ما اگر فقط جنبه برخوردی و تنبیهی داشته باشد، نتیجه خوبی نخواهد داشت.
محمدرضا میرحیدری، با تأکید بر لزوم اقدامات ایجابی و پیشگیرانه، تصریح کرد: باید زمین بازی را از دست دشمن گرفت و نسل جوان و نوجوان را طوری پرورش داد که در دام جنگ ترکیبی دشمنان گرفتار نشوند.
محمدرضا سوقندی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، هم با اشاره به پیام رهبر انقلاب اسلامی در بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، بر لزوم خلق شاهنامه جدید توسط هنرمندان و توجه به پدافند زبانی و گفتمانی برای حفظ هویت فرهنگی تأکید کرد.