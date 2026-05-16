معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری شهرستان بهارستان از پلمب یک واحد صنفی به دلیل کمفروشی و گرانفروشی خبر داد و بر تداوم نظارتهای میدانی بر بازار تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرام فارغی با اشاره به جزئیات این اقدام گفت: در پی دریافت گزارشهای مردمی و در راستای تشدید نظارت بر بازار، صبح امروز گشت مشترک بازرسی با حضور نمایندگان تعزیرات حکومتی شهرستان بهارستان از تعدادی واحد صنفی بازدید کرد.
وی افزود: در جریان این بازرسی سرزده، یک واحد صنفی به دلیل ارتکاب تخلفاتی از جمله کمفروشی و گرانفروشی شناسایی شد و پس از بررسی مستندات، مطابق ضوابط قانونی پلمب شد.
معاون فرماندار بهارستان تأکید کرد: بازرسیهای سرزده و مستمر از واحدهای صنفی در سطح شهرستان ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف احتمالی طبق قانون برخورد میشود.