به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تالار صادراتی کیش در مبادلات امروز میزبان عرضه ۳۶۳ هزار و ۷۹۵ تن محصول، شامل: ۱۷۷ هزار و ۷۰۰ تن سیمان، ۱۴۰ هزار کلینکر، ۴۳ هزار و ۹۵ تن قیر و ۳ هزار تن گوگرد است.

۹۸ هزار و ۸۰۱ تن فولاد هم در تالار صنعتی بورس کالا عرضه می‌شود.

تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی نیز میزبان عرضه ۸ هزار و ۳۰۰ تن محصول، شامل: ۷ هزار و ۳۰۰ تن قیر و یک هزار تن مواد پلیمری است.

در تالار فرعی هم یک هزار و ۵۶ تن مواد پلیمری روی تابلو می‌رود.