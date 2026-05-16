پخش زنده
امروز: -
تالارهای بورس کالای ایران در نخستین روز هفته (شنبه ۲۶ اردیبهشت) میزبان عرضه ۴۷۱ هزار و ۹۵۱ تن محصول است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تالار صادراتی کیش در مبادلات امروز میزبان عرضه ۳۶۳ هزار و ۷۹۵ تن محصول، شامل: ۱۷۷ هزار و ۷۰۰ تن سیمان، ۱۴۰ هزار کلینکر، ۴۳ هزار و ۹۵ تن قیر و ۳ هزار تن گوگرد است.
۹۸ هزار و ۸۰۱ تن فولاد هم در تالار صنعتی بورس کالا عرضه میشود.
تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی نیز میزبان عرضه ۸ هزار و ۳۰۰ تن محصول، شامل: ۷ هزار و ۳۰۰ تن قیر و یک هزار تن مواد پلیمری است.
در تالار فرعی هم یک هزار و ۵۶ تن مواد پلیمری روی تابلو میرود.