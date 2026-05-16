به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس اطلاعیه عرضه بورس کالای ایران، امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ در تالار صنعتی حراج باز این بورس، انواع محصولات فولادی شامل شمش بلوم، میلگرد، تیرآهن و کلاف با قیمت‌های پایه مختلف در دسترس خریداران قرار گرفت و در مجموع ۷ محصول فولادی در تالار صنعتی حراج باز بورس کالا عرضه شد.

بر اساس این گزارش، ۲۲ هزار و ۶۷۵ تن شمش بلوم با قیمت پایه ۵۸۸ هزار و ۱۷۸ ریال در دسترس خریداران قرار گرفت. همچنین ۱۱ هزار تن شمش بلوم آلیاژی با قیمت پایه ۷۵۳ هزار و ۶۴۶ ریال روی تابلو معاملات قرار گرفت.

در ادامه، ۹ هزار و ۱۲۷ تن تیرآهن با قیمت پایه ۸۴۷ هزار و ۴۸۵ ریال عرضه شد.

همچنین یک هزار و ۲۵ تن میلگرد ساده با قیمت پایه ۶۶۲ هزار و ۹۰۲ ریال در تالار صنعتی بورس کالا عرضه شد.

علاوه بر این، ۱۳ هزار تن میلگرد آلیاژی با قیمت پایه ۷۱۸ هزار و ۴۰۱ ریال در دسترس خریداران قرار گرفت.

همچنین، ۵۰۰ تن کلاف آلیاژی با قیمت پایه ۷۶۳ هزار و ۲۱۵ ریال عرضه شد.

در پایان نیز ۱۴ هزار و ۵۷۴ تن میلگرد کلاف با قیمت پایه ۶۸۰ هزار و ۵۳۸ ریال در تالار صنعتی بورس کالا عرضه و در اختیار خریداران قرار گرفت.