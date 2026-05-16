اهل سنت شهدای متعددی در ۵۰۰ سال مقاومت بوشهر داشتهاند
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر در مراسم تجدید بیعت اهل سنت و ائمه جماعت استان بوشهر با مقام معظم رهبری و محکومیت جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، اهل سنت این استان را نقش آفرینی مؤثر در بیش از ۵۰۰ سال مقاومت بوشهر عنوان کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، حجتالاسلام محمد قادری در این آیین با اشاره به مشارکت اهل تسنن در کنار شهید رئیسعلی دلواری، افزود: پس از شهادت رئیسعلی، سرداران شیعه از جمله خالو حسین دشتی زیر پرچمی که به دست شیخ حسین چاهکوتاهی است، ایفای نقش کردند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به این رفتار امت اسلامی، گفت: مردم مسلمان ایران اسلامی خصوصا بوشهر فارغ از خط کشیهای مذهبی، زیر پرچم امت واحد اسلام در ۵۰۰ سال مقاومت در کنار هم با دشمنان خارجی مبارزه کردهاند و شهدای متعدد اهل سنت در جبهههای مختلف شاهدی بر تأیید این مسئله است.
در این همایش، علمای اهل سنت و جماعت استان بوشهر و حاضران با اشاره به ضرورت حفظ انسجام ملی و دفاع از عزت و امنیت کشور، بر نقش مؤثر علما، نخبگان دینی و اقشار مختلف مردم در روشنگری، تقویت همبستگی و مقابله با جنگ رسانهای و روانی دشمن تأکید کردند.
گفتنی است، مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با حضور در گناوه به همراه حجتالاسلام علی محمدی رئیس اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان و حجتالاسلام مجید عاشق الحسینی، راهیار شبکه امامت استان در آیین افتتاح مسجد حسنین شهر گناوه شرکت کرده و با تعدادی از ائمه جمعه و شیوخ اهل سنت دیدار و گفتوگو کردند و نماز جماعت مغرب و عشا در مسجد مذکور اقامه شد.