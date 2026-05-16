به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، هم اکنون گروههای آتش نشانی از شهرهای مراغه، بناب،ملکان و شهرکهای صنعتی این مناطق و یک گروه آتش نشانی از تبریز مشغول اطفای آتش هستند.

این حادثه تاکنون مصدوم یا تلفات جانی نداشته است و فقط برخی آتش نشانان به علت حجم بالای آتش و دود دچار مصدومیت جزیی و احساس خفگی شده اند.

به گفته آتش نشانان حاضر در عملیات، پیش بینی می شود تا یک ساعت دیگر این آتش سوزی مهار شود. این حادثه ساعت ۱۰:۳۰ صبح امروز روی داد و علت آن در حال بررسی است.