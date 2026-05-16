مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: کاهش دما در استان می‌تواند منجر به خسارت به محصولات کشاورزی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، علی کرمی با اشاره به صدور هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد در استان افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، از صبح روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه تا صبح دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه کاهش دمای شبانه و روزانه به‌ویژه در مناطق سردسیر و شمال استان رخ خواهد داد.

وی بیان کرد: در این مدت دمای هوا بین دو تا پنج درجه کاهش می‌یابد و احتمال سرمازدگی برخی محصولات کشاورزی وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد مناطق اثر این سامانه را یاسوج، دنا، سی‌سخت، مارگون، کهگیلویه، گچساران، باشت، چرام، لنده، بهمئی و امامزاده جعفر اعلام کرد.

وی از کشاورزان و باغداران خواست برای جلوگیری از خسارت احتمالی تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

کرمی تاکید کرد: انجام آبیاری باغات، استفاده از روش‌های مناسب برای افزایش دمای باغ، محلول‌پاشی با ترکیب کود‌های حاوی پتاسیم بالا و آمینواسید پیش از بروز سرما از جمله توصیه‌های مهم در این زمینه است.

وی افزود: همچنین توصیه می‌شود در مناطقی که احتمال رسیدن دما به زیر صفر وجود دارد از انجام مبارزه شیمیایی خودداری شود و در مناطق سردسیر نیز نسبت به استفاده از ضدیخ در ماشین‌آلات و تخلیه آب و جمع‌آوری سیستم‌های آبیاری تحت فشار اقدام شود.