رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، بر ضرورت توجه به مقوله جوانی جمعیت به عنوان زیربنای اقتدار و پایداری تمدن نوین اسلامی-ایرانی تأکیدکرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید رضا رئیس کرمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، در پیامی به مناسبت هفته ملی جمعیت، عنوان داشت: در آستانه هفته ملی جمعیت، فرصتی مغتنم فرارسیده تا بر اهمیت پایداری جمعیت به عنوان ستون فقرات تمدن نوین اسلامی-ایرانی تأمل کنیم.
پایداری جمعیتی نه صرفاً یک الزام آماری، بلکه ضرورتی استراتژیک است که از پیوند ناگسستنی ازدواج و خانواده پایدار، عدالت اقتصادی و رفاه خانواده، مشارکت اجتماعی و...، نشأت میگیرد. خانواده پایدار، به مثابه هسته اولیه جامعه، بستری برای تربیت نسلی تابآور فراهم میآورد که در برابر تلاطمات اقتصادی و اجتماعی، با اتکا به اصول عدالتمحور، مقاومت نشان دهد.
آموزههای اسلام تشکیل خانواده و فرزند آوری را نه تنها عامل مشکلات معیشتی نمیداند، بلکه رونق معیشتی پس از ازدواج و صاحب فرزند شدن را به واسطه تلاش و برکت همراه آن تضمین کرده است.
انسان موجودی اجتماعی و دارای عاطفه است و از ابتدای خلقت در بستر خانواده قرار داشته و پرورش مییابد. والد بودن و داشتن فرزند بخشی از خلقت و طبیعت زنان و مردان و موافق فطرت آنان است.
ایران امروز، نیازمند نسلی مقتدر، متعهد و با نشاط است. هر کودک امروز، سازنده تمدن بزرگ فردا است و هر نفس تازهای که در خانوادههای ایرانی جاری میشود، نردبانی است برای رسیدن به ایران قوی و جوان.
باشد که با همت جمعی، ایران اسلامی را به الگویی جهانی از پایداری جمعیت و اتحاد و انسجام ملی بدل سازیم.