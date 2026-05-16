رییس مجمع نمایندگان گیلان در این نشست که با رویکرد تعامل میان نهادها برپا شد، بر نقش مهم کشاورزی ، بنای ساختمانها ، رایانه و معدن تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، نشست مشترکی با هدف بررسی چالشهای راهبردی و شناسایی فرصتهای نوین در ساخت و سازههای ساختمانی، کشاورزی، معدن و رایانهای با حضور رئیس مجمع و جمعی از نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن گیلان، اعضای هیئت کمیسیون معادن، رئیس کمیسیون سازمان نظام صنفی رایانهای، هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان و نظام مهندسی کشاورزی امروز در رشت برگزار شد.
رئیس مجمع نمایندگان گیلان در این نشست که با رویکرد تعامل میان نهادها برپا شد، بر نقش مهم کشاورزی، بنا ساختمانها، رایانه و معدن تاکید کرد و گفت: گیلان بیش از ۲۰ هزار مهندس در بخشهای تخصصی ساختمان، عمران، کشاورزی و رایانه ای در سازمان نظام مهندسی دارد.
جبار کوچکی نژاد با بیان اینکه این سازمانها یک سری مشکلاتی دارند که باید حل شود افزود: باید برای توسعه عمران، صنعت و کشاورزی با تعامل سازنده و پویا برای رفع مشکلات مردم گامهای سازنده برداشته شود.
وی با اشاره به اینکه دستگاههای نظارتی با مشکلاتی مواجه هستند گفت: این جلسه هم اندیشی میتواند گامی موثر برای رفع مشکلات استان باشد.
محمدرضا احمدی سنگری هم در این نشست درباره استحکام بنا و همچنین تولید در زمینه کشاورزی و کمبود امکانات تجهیزات کشاورزی افزود: وظیفه همه مدیران ایجاد بستر اشتغال، کاهش دغدغههای معیشتی، تقویت امید اجتماعی و پیگیری مطالبات مردم است.
ابراهیم نجفی نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست با بیان اینکه باید به ساخت و سازها نظارت شود گفت: سیاستها و برنامه بخش کشاورزی باید حمایت کننده و پشتیبان کشاورزان و تولیدکنندگان باشد و افزایش بهره وری و اعتلای بخش کشاورزی را هم فراهم کنند.
سلمان زارع نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل هم با تأکید بر افزایش تعرفه پروانه روستایی و تغییر کاربری و ضرورت انتقال دانش تولیدی به عرصههای کشاورزی گفت: سازمان نظام مهندسی به عنوان یک نهاد دانشی و تسهیل گر، باید با ظرفیت سازی نسبت به این امر اقدام کند تا در این شرایط گامهای خوبی برای تسریع جریان دانش در محیطهای تولید و پیوند علم و تجربه برداشته شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن گیلان هم در این نشست گفت: بر اساس فعالیتهای مهندسی شده بهرهگیری از توان علمی و فنی مهندسان عضو سازمان میتواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت طراحی ساختمان و کشاورزی و معدن و تسریع در پاسخگویی به متقاضیان داشته باشد.
محمدتقی رسائی با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی با ایجاد سازوکارهای نظارتی و فنی لازم تلاش خواهد کرد تا تمامی طرحها مطابق با استانداردها و دستورالعملها تهیه و بررسی شود افزود: سازمانهای نظام مهندسی چالشهای خاص خود را دارد که اگر این چالشها برطرف شود میتواند عملکرد بهتری داشته باشد.
وی گفت: نظام مهندسی معدن استان گیلان در حال حاضر جزو استانهای برتر کشور از نظر ارائه راهکار و ارائه خدمات است.
در پایان این نشست هر یک از اعضای نظام مهندسی نظرها و پیشنهادات خود را ارائه کردند.