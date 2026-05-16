معاون دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای اعلام کرد : برای ۱۲ شرکت حمل‌ و نقل در فارس به دلیل تخلفات رانندگان، حکم تعلیق پروانه فعالیت از یک تا سه ماه و جریمه نقدی صادر شده است.

تعلیق فعالیت و جریمه ۱۲ شرکت حمل‌ و نقل در فارس به دلیل تخلفات رانندگان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، دبیر کمیسیون ویژه ماده ۱۲ سازمان راهداری، در حاشیه سومین جلسه رسیدگی به تخلفات شرکت‌های حمل‌ و نقل در پایانه بار اکبرآباد شیراز گفت: اعضای این کمیسیون با حضور میدانی در پایانه‌های شیراز و پتروشیمی مرودشت و بررسی شکایات ثبت‌شده در سامانه «راه من»، مستندات تخلفات را بررسی کردند.

آرش شهدادنژاد افزود: بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات، پس از استماع دفاعیات نمایندگان شرکت‌ها، آرای صادره شامل تعلیق فعالیت و جریمه نقدی ابلاغ شد.

وی افزود: دیرکرد در پرداخت کرایه، دریافت کمیسیون‌های غیرمجاز و سوءاستفاده از کارت هوشمند رانندگان از تخلفات این شرکت هاست.

هدف اصلی این کمیسیون، صیانت از حقوق رانندگان، اصلاح عملکرد شرکت‌ها و ایجاد بازدارندگی در تخلفات حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای است.

شهدادنژاد افزود: این روند رسیدگی به تخلفات و برگزاری جلسات مشابه در سایر نقاط کشور نیز ادامه خواهد داشت تا پاسخگوی مطالبات رانندگان باشد.