رئیس اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان یزد: چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم گرامیداشت رهبرشهید امت و شهدای جنگ رمضان در یزد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حجت الاسلام ولی الله روان گفت: چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم گرامیداشت رهبرشهید امت و شهدای جنگ رمضان در یزد برگزار میشود.وی افزود:این مسابقات در گروه سنی بالای ۱۸ سال و در بخشهای آوایی، گروهی و معارفی و در گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال در بخش آوایی برگزار میشود.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان یزد گفت: زمان ثبت نام در این دوره از مسابقات تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ میباشد و متقاضیان برای ثبت نام میتوانند در تارنمای سازمان اوقاف و امور خیریه به نشانی OGHAF.IR ثبت نام کنند.